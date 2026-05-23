مردن 50 کراکار و گیرکردن دەیان کەس لەژیر زەوی وە مدوو تەقیان کان زوخاڵ لە چین
شەفەق نیوز - پەکین
سەرچەوەیل خەوەری چینی و جیهانی، ئمڕوو شەممە، راگەیانن وەلای کەم 50 کراکار لە ئاکام تەقیان غاز لە کانگەی زوخاڵ مردن و دەیان کەسیش وەژیر زەوی کەفتن لە باکوور وڵاتەگە.
ئاژانس فەرمی هەواڵ چینی وت: تەقینەوەگە لە ساعەت 19:29 (11:29 وە وەخت گرینویچ) رووژ جومعە لە کانگەی خەڵوز "لیوشینیو" لە پارێزگای "شانشی" رویداس.
ئاژانسە دیاری کرد 247 کراکار لەو وەختە لە ژیر زەوی بوینە، و تا ساعەت شەش شەوەکی شەممە 201 کەسیان ئەرا بان زەوی دەرچگنە.
دووپاتکرد، 8 کراکار کوشیان و وەلای کەم 38 کەس لەژیر زەوس گیرکردنە، وەپای ئاژانس ئیدارەی فرساکەفتن ناوخوەیی
سەرۆک چین "شی جین پینگ" راگەیان و گشت تەقەلایگ ئەرا رزگارکردن دیارنەماگەیل و چارەسەرکردن زەخمدارەیل دریاس.