مردن 5 کوچبەر و گومابوین وە لەیەکەوداین بەلەمیگ وەرد پاسەوان کناراو تورکیا
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
دەسڵاتدارەیل تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، مردن پەنج کووچبەر نایاسایی راگەیان وەگەرد گومابوین یەکیگ ترەک، وە لەیەکەوداین بەلەمەگەیان وەرد کەشتی سەر وە پاسەوان کناراوەیل پارێزگای بالی قەسر لە باکوور خوەرئاوای وڵاتەگە.
لە بەیاننامەیگ کە لە نویسینگەی بالی قەسر دەرچگە، رویداوەگە شەو یەکشەممە رویدایە لە مەوقەی جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ کە کۆمەڵەگە لە باکوور دەریای ئیجە ئەنجامی دانە ئەرا پاسەوانەیل کناراو لە چوارچمگ تەقەلایگ بەرەنگاربوین کووچکردن نایاسایی.
ئاشکرایکرد، بەلەمیگ خێرا کە لە فایبەرگڵاس دروس کریابوی، قاچاغچیگ و 34 کووچبەر نایاسایی هەڵگردوبوی، لەیەکەودا وەرد پاسەوانەیل کناراوەیل کۆمەڵگەی ئەیفالیک گەشتیاری.
دیاریکرد، لە ئەنجام رویداوەگە شمارەیگ کووچبەر کەفتنە ناو دەریا، پەنجیان گیان لەدەسدان، تا ئیسە یەکیگ گومابویە، یەکیگیش تویش زەخمداری سەختیگ بویە.