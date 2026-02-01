‏مردن 5 کەس و زەخمداری وە پلیان پاسیگ گەشتیاری لە تورکیا

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏شار ئانتانیا لە باشوور خوەرئاوای تورکیا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن 5 کەس و زەخمداری وە پلیان پاسیگ گەشتیاری.

‏رووژنامەی "الزمان التركية"، راگەیان "رویداو هاتوچوی دڵتەزنیگ نزیک ساعەت 10:30 وەای وەخت تورکیا لەبان ری بازنەیی باکوو شاریگ لە باشوور خوەرئاوای تورکیا رویدا لە نزیک شارۆچکەی دوشمالتی".

‏وتیش "پاسەگە سەر وە کۆمپانیای گەشتوگوزار بۆزلۆ بوی، مەوقەی گەتکردنی لە شار تەکیرداغەو وەرەو شار ئەنتالیا، لە پێچیگ کۆنترۆڵ لەدەسدەێد و پلیەێد".

‏وەپای داتایەیل سەرەتایی "5 کەس گیان لەدەسدان و شمارەیگیش زەخمداربوین، زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە".

‏تیمەیل فریاکەفتن رەسینەس ئەرا رزگارکردن ئەو کەسەیلە لەناو پاسەگە گیرکردنە.

