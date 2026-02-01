مردن 5 کەس و زەخمداری وە پلیان پاسیگ گەشتیاری لە تورکیا
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
شار ئانتانیا لە باشوور خوەرئاوای تورکیا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن 5 کەس و زەخمداری وە پلیان پاسیگ گەشتیاری.
رووژنامەی "الزمان التركية"، راگەیان "رویداو هاتوچوی دڵتەزنیگ نزیک ساعەت 10:30 وەای وەخت تورکیا لەبان ری بازنەیی باکوو شاریگ لە باشوور خوەرئاوای تورکیا رویدا لە نزیک شارۆچکەی دوشمالتی".
وتیش "پاسەگە سەر وە کۆمپانیای گەشتوگوزار بۆزلۆ بوی، مەوقەی گەتکردنی لە شار تەکیرداغەو وەرەو شار ئەنتالیا، لە پێچیگ کۆنترۆڵ لەدەسدەێد و پلیەێد".
وەپای داتایەیل سەرەتایی "5 کەس گیان لەدەسدان و شمارەیگیش زەخمداربوین، زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە".
تیمەیل فریاکەفتن رەسینەس ئەرا رزگارکردن ئەو کەسەیلە لەناو پاسەگە گیرکردنە.