مردن 3 کەس وە مدوو دەسدان لە "مادەی نەناسریایگ" لە ویلایەتیگ ئەمریکا

شەفەق نیوز ـ نیو مەکسیکۆ

‏لە ویلایەت نیو مەکسیکۆ ئەمریکی 3 کەس لەدویای دەسداین لە مادەیگ نەناسریاگ مردن، هەمیش شمارەیگ لە کارمەندەیل فریاگوزاری دویای ئەوەگ مامەڵە وەرد قوربانیەیل کردن ئەرا خەستەخانە کلکریان، وەپای سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمروو پەنجشەممە.

‏سەرۆک شارەوانی ماونتن ئیر، وە رووژنامەنویسەیل وت :" دوو کەس مردوین هنای کارمەندەیل فریاگوزاری رەسینە، کەس سێیەمیش لەدویای مرد کە دانشتگ هەمان شوینە".

‏وتیش: بەشیگ لە کارمەندەیل فریاگوزاری کە وەرکەفت وەرد قوربانیەیل داشتن کلکریانەس ئەرا خەستەخانە، دیاریکرد، بڕیگیان خەستەخانە وەجی هيشتن، لەوەختیگ کە نیشانەیلیگ ئەرا ئەوەکان دەرچگە.

‏ئاشکرایکرد، ئیرنگە، هیچ نیشانەی رووشنیگ نییە لە بڵاوبوینی لە هەوا، ڵەو باوەڕەنە کارەگە پەیوەنس وە وەرکەفتن وە مادە بیاشتوود هاتێ لە کەسیگ ئەرا کەسیگ ترەک بگوازێد.

