مردن 3 کەس وە مدوو دەسدان لە "مادەی نەناسریایگ" لە ویلایەتیگ ئەمریکا
شەفەق نیوز ـ نیو مەکسیکۆ
لە ویلایەت نیو مەکسیکۆ ئەمریکی 3 کەس لەدویای دەسداین لە مادەیگ نەناسریاگ مردن، هەمیش شمارەیگ لە کارمەندەیل فریاگوزاری دویای ئەوەگ مامەڵە وەرد قوربانیەیل کردن ئەرا خەستەخانە کلکریان، وەپای سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمروو پەنجشەممە.
سەرۆک شارەوانی ماونتن ئیر، وە رووژنامەنویسەیل وت :" دوو کەس مردوین هنای کارمەندەیل فریاگوزاری رەسینە، کەس سێیەمیش لەدویای مرد کە دانشتگ هەمان شوینە".
وتیش: بەشیگ لە کارمەندەیل فریاگوزاری کە وەرکەفت وەرد قوربانیەیل داشتن کلکریانەس ئەرا خەستەخانە، دیاریکرد، بڕیگیان خەستەخانە وەجی هيشتن، لەوەختیگ کە نیشانەیلیگ ئەرا ئەوەکان دەرچگە.
ئاشکرایکرد، ئیرنگە، هیچ نیشانەی رووشنیگ نییە لە بڵاوبوینی لە هەوا، ڵەو باوەڕەنە کارەگە پەیوەنس وە وەرکەفتن وە مادە بیاشتوود هاتێ لە کەسیگ ئەرا کەسیگ ترەک بگوازێد.