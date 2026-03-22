مردن 3 کەس و زەخمداری 4 کەس وە وەخوارکەفتن ماشینیگ وەناو چەم خازر
2026-03-22T09:03:47+00:00
شەفەق نیوز - دھۆک
ئمڕوو یەکشەممە، سێ کەس گیان لەدەس دان و چوار کەس تر زەخمدار بوین، لە ئەنجام رویداویگ لەیەکەوداین هاتوچوی رخدار لە پارێزگای دھۆک.
شایەتحاڵەیل وتن؛ رویداوەگە بویەسە مدوو پلیان ماشینیگ لە جویر (BMW) کە هەفت کەس لەناوی بویە لە نزیک چەم خازر؛ و بویە مدوو کەفتنی وەناو ئاوەگە و خنکیان سێ کەس لە سەرنشینەیلی.
هەر زوی، تیمەیل رزگارکردن و فریاکەفتن رەسینە شوون رویداوەگە، و زەخمدارەیل کل کردن ئەرا خەستەخانە ئەرا چارەسەرکردن، و تەرم قوربانییەیل دراوریان و کل کریان ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری.