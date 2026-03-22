‏مردن 3 کەس و زەخمداری 4 کەس وە وەخوارکەفتن ماشینیگ وەناو چەم خازر

‏شەفەق نیوز - دھۆک

‏ئمڕوو یەکشەممە، سێ کەس گیان لەدەس دان و چوار کەس تر زەخمدار بوین، لە ئەنجام رویداویگ لەیەکەوداین هاتوچوی رخدار لە پارێزگای دھۆک.

‏شایەتحاڵەیل وتن؛ رویداوەگە بویەسە مدوو پلیان ماشینیگ لە جویر (BMW) کە هەفت کەس لەناوی بویە لە نزیک چەم خازر؛ و بویە مدوو کەفتنی وەناو ئاوەگە و خنکیان سێ کەس لە سەرنشینەیلی.

‏هەر زوی، تیمەیل رزگارکردن و فریاکەفتن رەسینە شوون رویداوەگە، و زەخمدارەیل کل کردن ئەرا خەستەخانە ئەرا چارەسەرکردن، و تەرم قوربانییەیل دراوریان و کل کریان ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری.

‏

‏