‏مردن 23 کەس وە هیزگردن ئاگر لە یانە شەوانەیگ لە هیندستان

‏شەفەق نوز ـ نیودەلهی

‏پۆلیس هیندیستان، ئمڕوو یەکشەممە، مردن 23 کەسراگەیان وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو یەکیگ لە یانەیل شەوانە لە کەرت غوا لە باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە.

‏رووژنامەی "ئیندیا ئێکسپرێس" لە پۆلیسیگ ناوخوەیی راگەیان، وەلای کەم 23 کەس گیان لەدەسدان لەدویای هیزگردن ئاگر لەناو یانەیگ شەوانە لەناوچەی ئەربورا لە باکوور خوا، لە دیروەخت دویەشەو.

‏لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی هووکار هیزگردن ئاگرەگە گلەودەێد ئەرا تەقیان قنینەی غاز لە نهۆم زەمینی، و لە دیاریکریاگی لەناو چێشتخانەگە کە فرەترین زەرەد رەسانییە.

‏ماشینەیل ئاگر کپەوکردن رەسینەس شوین رویداوەگە و ئۆپراسیۆنەیل قورتارکردن تا چەن ساعەتیگ شەوەکی شەفەق ئمڕوو یەکشەممە وەردەوام بوی.

‏پۆلیس غوا، ئەلوک کومار، راگەسان، فرەیگ لە قوربانیەیل کراکار ناو یانەگەن، تیمەیل قورتارکردن دیاریکردن فرەیگ لە قوربانیەیل لەناو چێشتخانەگە بوینە، دوو تەرمیش لەبان پاچینەیگ بویە کە رەسێدە نهۆمەیل بان.

