مردن 23 کەس وە هیزگردن ئاگر لە یانە شەوانەیگ لە هیندستان
شەفەق نوز ـ نیودەلهی
پۆلیس هیندیستان، ئمڕوو یەکشەممە، مردن 23 کەسراگەیان وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو یەکیگ لە یانەیل شەوانە لە کەرت غوا لە باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە.
رووژنامەی "ئیندیا ئێکسپرێس" لە پۆلیسیگ ناوخوەیی راگەیان، وەلای کەم 23 کەس گیان لەدەسدان لەدویای هیزگردن ئاگر لەناو یانەیگ شەوانە لەناوچەی ئەربورا لە باکوور خوا، لە دیروەخت دویەشەو.
لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی هووکار هیزگردن ئاگرەگە گلەودەێد ئەرا تەقیان قنینەی غاز لە نهۆم زەمینی، و لە دیاریکریاگی لەناو چێشتخانەگە کە فرەترین زەرەد رەسانییە.
ماشینەیل ئاگر کپەوکردن رەسینەس شوین رویداوەگە و ئۆپراسیۆنەیل قورتارکردن تا چەن ساعەتیگ شەوەکی شەفەق ئمڕوو یەکشەممە وەردەوام بوی.
پۆلیس غوا، ئەلوک کومار، راگەسان، فرەیگ لە قوربانیەیل کراکار ناو یانەگەن، تیمەیل قورتارکردن دیاریکردن فرەیگ لە قوربانیەیل لەناو چێشتخانەگە بوینە، دوو تەرمیش لەبان پاچینەیگ بویە کە رەسێدە نهۆمەیل بان.