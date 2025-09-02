مردن 11 کەس وە رویداو هاتوچو لە حەسەکە.. وینە

شەفەق نیوز ــ حەسەکە

وە لای کەم 11 کەس، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، گیان لەدەسدان وەمدوو لەیەکەودان تانکەریگ گواستەوەی سزەمەنی وەرد ماشینیگ نەفتهەڵگر لە ناوچەی خەمائل نزیک مەیلەبیە لە باشوور شار حەسەکە، باکوور خوەرهەڵات سوریا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان وەپای شایەتحالەیل، رویداوەگە لە ئەنجام خێرایی زیایی رویدایە لەبان ری خێرای ناوەین پارێزگای حەسەکە و دیرەزور، وتیش، لەناو قوربانیەیل ژن و مناڵەیش هەس.

پەیامنێرمان دیاریکرد، ماشینەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل و تەرم قوربانیەیل ئەرا خەستەخانەی حەسەکە بردیە لەناویانیش رانندەی تانکەرەگە هەس.

وەپای سەرچەوەیگ پزیشکیش، ئامار مردنەیل هاتێ بەرزەوبوود وە مدوو سەختی زەخمداری 3 کەسیان.