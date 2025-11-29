مردن 10 زاڕوو لە ئەمریکا دویای وەرگردن واکسین کۆڤید-19
شەفق نيوز- واشینتۆن
رووژنامەی نیویۆرک تایمز لە یاداشتیگ لەلای وەڕیەوبەرایەتی خوەراک و دەرمان ئەمریکی وت: 10 زاڕووە لەلای کەمەو لە ئەمریکا مردنە لە ئەنجام وەرگردن واکسین کۆڤید-19.
رووژنامەگە وتیش: دەرئەنجامەیل لێکۆڵینەوە نیشان دەن کە لەلای کەمەو دە مناڵ لەوەر واکسین کۆڤید-19 گیانیان لەدەسدانە.
راپۆرتەیل وتن: ئەو مناڵەیلە لەوەر تویشهاتن وە هەوکردن دەمار دڵ مردنە، وەگەرد ئەوەیش لەناو یاداشتەگە دیار نییە تەمەن ئەو زاڕوویەیلە چەنیگ بویە یا بیماری داشتنە یا نە، یا کام کۆمپانیا ئی واکسینە دروس کردگە.
وەرجەیە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا راگەیان کە بایەسە کۆمپانیایل دەرمان بەیاننامەیلیگ بڵاو بکەن لەبان کارایی دەرمانەیلیان ئەرا چارەسەرکردن ڤایرۆس کۆڕونا، دووپات کرد کە گەل ماف ئەوە دیرێد کە راسیەگە بزانێد.