مردن و زەخمداری 9 کەس وە تەقینەوەی ناو کارخانەیگ لە هیندستان

شەفەق نیوز ـ نیودەلهی

کۆمپانیای سولار ئێندترێز هیندی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری 9 کەس وە تەقینەوەیگ لەناو کارخانەیگ لە ولایەت مەهاراشتەرا.

کۆمپانیاگە وت: کەسیگ کوشیاس و هەشت کەسیش زەخمدارە وە تەقینەوەیگ کە نزیکەی دویەشەو نیمەشەو لەناوکارخانەگەی رویدا لە شار ناجبور لە ولایەت مەهاراشتەرا.

پشک کۆمپانیاگە کە تایوەتە وە دروسکردن تەقەمەنی پیشەسازی و کەرەستەیل وەرگیری وە رێژەی 2.9% داوەزیاس.

کۆمپانیاگە لە ئاشکراکردنیگ بۆرسە، وەپای ئاژانس ڕۆیتەرز، راگەیاندیە، وەرجە رویدان تەقینەوەگە، سیستەم سەلامەتی چالاک کریاس و لە کرێکارەیل چووڵکریاس.