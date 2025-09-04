مردن و زەخمداری 9 کەس وە تەقینەوەی ناو کارخانەیگ لە هیندستان

مردن و زەخمداری 9 کەس وە تەقینەوەی ناو کارخانەیگ لە هیندستان
2025-09-04T10:08:18+00:00

شەفەق نیوز ـ نیودەلهی

کۆمپانیای سولار ئێندترێز هیندی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری 9 کەس وە تەقینەوەیگ لەناو کارخانەیگ لە ولایەت مەهاراشتەرا. 

کۆمپانیاگە وت:  کەسیگ کوشیاس و هەشت کەسیش زەخمدارە وە تەقینەوەیگ کە نزیکەی دویەشەو نیمەشەو لەناوکارخانەگەی رویدا لە شار ناجبور لە ولایەت مەهاراشتەرا.

پشک کۆمپانیاگە کە تایوەتە وە دروسکردن تەقەمەنی پیشەسازی و کەرەستەیل وەرگیری وە رێژەی  2.9% داوەزیاس.

کۆمپانیاگە لە ئاشکراکردنیگ بۆرسە، وەپای ئاژانس ڕۆیتەرز، راگەیاندیە، وەرجە رویدان  تەقینەوەگە، سیستەم سەلامەتی چالاک کریاس و لە کرێکارەیل چووڵکریاس.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon