‏مردن و زەخمداری 52 کەس وە کەفتن کرێن تاوەر وەبان قەتاریگ لە تایلەند

‏ئمڕوو چوارشەممە، بەرزکەرەوەیگ (کرێن تاوەر) لە کڕ ئاسنین خێرا لە تایلەند رمیا و کەفتەبان قەتاریگ گواستنەوەی سەرنشینەیل، کە یەیش بویە مدوو لەری دەرچگن قەتارەگە و وەپای قسەی دەسەڵاتدارەیل وەلای کەم 22 کەس گیان لەدەسدان.

‏تاچابۆن چیناوۆنگ، وەڕێوەبەر پۆلیس ناوخوەی لە پارێزگای "ناخۆن ڕاتشاسیما" راگەیان: "٢٢ کەس گیان لەدەسدان و زیاتر لە ٣٠ کەس ترەک زەخمداربوین".

‏رویداوەگە نزیکەی ساعەت 9 شەوەکی لەبان کڕ ئاسنین

‏ناوچەی "بان ثانوون کۆت" لە قەزای "سیخیۆ" رویدایە ناوچەگە کەفێدە ژیر پرۆەی کڕ ئاسنین خێرا لەناوەین بانکۆک و نۆنگ خای، کە هێمانگ ها قۆناغ دروسکردن.

‏قەتارەگە لە وێستگەی "نۆنگ نام خۆن"ەو کەفتوێدە ری هنای پێکهاتە ئاسنیەگە وەبانی کەفت یەیش بویە مدوو هیزگردن ئاگر کوڵە وەختیگ، و فرەیگ لە سەرنشینەیلی خوەنەواربوین و دانشتگ ناوچەگە بوین لە پارێزگای "پاک چۆنگ"ەو وەرەو ناوچەیل ترەک چگنە وەبان کارەیلیان.

‏تیمەیل ئاگر کپەوکردن توەنستن کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن وەرجە ئەوەگ تیمەیل فریاگوزاری ئامێر بڕین کانزایەیل وەکاربارن ئەرا ڕزگارکردن ئەو سەرنشینانەیلە لەناو قەتارە شکیاگە گیرکردوین.

