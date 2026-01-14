مردن و زەخمداری 52 کەس وە کەفتن کرێن تاوەر وەبان قەتاریگ لە تایلەند
شەفەق نیوز ـ بانکۆک
ئمڕوو چوارشەممە، بەرزکەرەوەیگ (کرێن تاوەر) لە کڕ ئاسنین خێرا لە تایلەند رمیا و کەفتەبان قەتاریگ گواستنەوەی سەرنشینەیل، کە یەیش بویە مدوو لەری دەرچگن قەتارەگە و وەپای قسەی دەسەڵاتدارەیل وەلای کەم 22 کەس گیان لەدەسدان.
تاچابۆن چیناوۆنگ، وەڕێوەبەر پۆلیس ناوخوەی لە پارێزگای "ناخۆن ڕاتشاسیما" راگەیان: "٢٢ کەس گیان لەدەسدان و زیاتر لە ٣٠ کەس ترەک زەخمداربوین".
رویداوەگە نزیکەی ساعەت 9 شەوەکی لەبان کڕ ئاسنین
ناوچەی "بان ثانوون کۆت" لە قەزای "سیخیۆ" رویدایە ناوچەگە کەفێدە ژیر پرۆەی کڕ ئاسنین خێرا لەناوەین بانکۆک و نۆنگ خای، کە هێمانگ ها قۆناغ دروسکردن.
قەتارەگە لە وێستگەی "نۆنگ نام خۆن"ەو کەفتوێدە ری هنای پێکهاتە ئاسنیەگە وەبانی کەفت یەیش بویە مدوو هیزگردن ئاگر کوڵە وەختیگ، و فرەیگ لە سەرنشینەیلی خوەنەواربوین و دانشتگ ناوچەگە بوین لە پارێزگای "پاک چۆنگ"ەو وەرەو ناوچەیل ترەک چگنە وەبان کارەیلیان.
تیمەیل ئاگر کپەوکردن توەنستن کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن وەرجە ئەوەگ تیمەیل فریاگوزاری ئامێر بڕین کانزایەیل وەکاربارن ئەرا ڕزگارکردن ئەو سەرنشینانەیلە لەناو قەتارە شکیاگە گیرکردوین.