‏مردن و زەخمداری 24 کەس وەلای کەم وە تەقینەوەی گەپیگ لە باشوور چین

‏مردن و زەخمداری 24 کەس وەلای کەم وە تەقینەوەی گەپیگ لە باشوور چین
2026-06-11T08:59:13+00:00

‏شەفەق نیوز ـ چین

‏ئمڕوو پەنجشەممە، وەلای کەم 7 کەس گیان لەدەسدا و 17 کەسیش زەخمداربوی  وە تەقینەوەی گەپیگ لە ناوچەی قوانگشی تشوانگ  لە باشوور چین.

‏وەپای وەرپرسەیل ناوخوەیی ، تەقینەوەگە لە ساعەت 

‏ 1:40 شەوەکی رویدا وە پای وەخت ناوخوەی لە یەکیگ جادەیل شارۆچگەی شینغان  سەر وە کەرت شینفان، لە ئەنجام 7 کەس مرد و 17 کەسیش زەخمداربوی.

‏ دەسەڵاتدارەیل ناوخوەی ئاشکرایکردن زەخمدارەیل ئەرا ەستەخانە کلکریان تا چارەسەربکریەن و زەخمداریان هەرەشە وەبان ژیانان نییە.

‏پۆلیس ناوخوەیی ئیرنگە لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە کەێد دویای ئەوەگ ئەگەر دزەکردن غاز لە بوڕیەیل دویرەوخریاس.

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