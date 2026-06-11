مردن و زەخمداری 24 کەس وەلای کەم وە تەقینەوەی گەپیگ لە باشوور چین
شەفەق نیوز ـ چین
ئمڕوو پەنجشەممە، وەلای کەم 7 کەس گیان لەدەسدا و 17 کەسیش زەخمداربوی وە تەقینەوەی گەپیگ لە ناوچەی قوانگشی تشوانگ لە باشوور چین.
وەپای وەرپرسەیل ناوخوەیی ، تەقینەوەگە لە ساعەت
1:40 شەوەکی رویدا وە پای وەخت ناوخوەی لە یەکیگ جادەیل شارۆچگەی شینغان سەر وە کەرت شینفان، لە ئەنجام 7 کەس مرد و 17 کەسیش زەخمداربوی.
دەسەڵاتدارەیل ناوخوەی ئاشکرایکردن زەخمدارەیل ئەرا ەستەخانە کلکریان تا چارەسەربکریەن و زەخمداریان هەرەشە وەبان ژیانان نییە.
پۆلیس ناوخوەیی ئیرنگە لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە کەێد دویای ئەوەگ ئەگەر دزەکردن غاز لە بوڕیەیل دویرەوخریاس.