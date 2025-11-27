‏مردن و زەخمداری 13 کراکار وە رویداو تلانن قەتار لە چین

‏شەفەق نیوز ـ پەکین

‏وەپای راپۆرت وەڕێوەبەرایەتی کڕ ئاسن شار کونمینگ، ئمڕوو پێنجشەممە، قەتاریگ تاقیکردنەوەی ئامێرەیل زەویلەرزەزانی لە پارێزگای یوننان لە باشوور خوەرئاوای چین، لەبان کڕ قەتارەگە وەرد کرێکارەیل بیناسازی لەیەکەودان کە وە مدوویەو ١١ کەس گیان لەدەس دا و دوو کەسیش زەخمداربوین.

‏لە بەیاننامەیگ کە لە ئەکاونت فەرمی وەڕێوەبەرایەتییەگە لە پلاتفۆرم "وەیپۆ"ی چینی بڵاوکریاس، هاتیە: "قەتار شمارە ٥٥٥٣٧، کە تاقیکردنەوە ئەرا ئامێرەیل زەویلەرزەزانی کرد،لەوەخت رەدبوین وە گوشەیگ ناوچەی وێستگەی لویان چجین سەر وە شار کونمینگ، کرێکارەیل بیناسازی تلنێد کە هاتبوینە بان کڕ شەمەندەفەرەگە. لە ئەنجام ١١ کەس گیان لەدەسدا و دوانیش زەخمدارن".

‏دیاریکرد، وەڕێوەبەرایەتی کڕ ئاسنین دەسوەجی دویای رویداوەگە پلان فریاکەفتن گورجەوکرد و وەدەسمیەتی دەسەلاتە ناوخوەیەیل دەسکردە ئۆپراسیۆنیگ رزگارکردن، دیاریکرد، هامشو قەتارەیل لە وێستگەی لویان چجین دەس وەپیکردیە لەهەمان وەخت ەخمدارەیل ئەرا چارەسەر زەخمەیلیان چارەسەرپزیشکی وەرگرن، هەمیش لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردیە وە لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە.

‏

‏