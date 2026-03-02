‏مردن هاوسەر رێبەر ئیران عەلی خامنەئی وە مدوو زەخمداری

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەزگا راگەیاننەیل ئیران، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە مردن هاوسەر رێبەر باڵا عەلی خامنەئی، وە مدوو زەخمداریبوین وە گورز ئەمریکا ـ ئیسرائیل وەبان بنکەی سەرۆک ئیران لە تەهران.

‏دەزگایەیل راگەیانن وتن؛" هاوسەر سەرۆک رێبەر شۆرش و کۆمار ئیسلامی شەهید عەلی خامنەئی لەدویای چەن رووژیگ لە زەخمداربوینی گیان لەدەسدا".

‏رووژ شەممە، وڵاتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل دەسکردن جەنگ وەرد ئیران، و سەرکردەیل باڵای ئیران کردنە ئامانج هەر یەک لە رێبەر باڵا عەلی خامنەیی، و عەلی شەمخانی راوێژکار و فەرماندە سەربازییەیل جویر وەزیر وەرگری و فەرماندەی سوپای پاسداران، لە رى ئەنجامدان سەدان پەلامار موشەکی و درۆن کریانە ئامانج.

‏