مردن شاژن تايلاند لە تەمەن 93 ساڵە

شەفەق نيوز- تايلاند

نویسینگەی شاهی تایبەتدا، شەفەق ئمڕوو شەممە، مردن داڵگە سيريكيت، ساژن وڵات لە تەمەن 93 ساڵە راگەیان.

سيريكيت لە ساڵ 2012 لە وەختیگەو تویش جەڵتەی مەغز هات واز لە دەرکەفت هاورد، وەقسەی ئاژانس رۆیتەرز.

ئاژانسەگە وتیش: شاه بوميبون ئەدولياديگ شویی، خاوەن درویژتێن ماوەی حوکومڕانی پاتشایی بویە، کە 70 ساڵ لەبان تەخت بوی هەر لە ساڵ 1946ەو، و یەیش لە فرەی ئەو ماوە هەر لە شانیەو بوی.

سيريكيت كيتياكارا لە ساڵ 1932 لەداڵگبوی، کە ئەو ساڵە تایلاند لە شانشینی پەتی بویە شانشینی دەستووری، و دویەت باڵیۆز تایلاند لە فەرەنسا بوی، و ژیاتیگ دەوڵەمەن و جیاواز داشت.

موزیەب خوەنستن مۆسیقا و زوان لە یاێیس، چەوی کەفتە بوميبون پاتشا، کە فرەی مناڵیی لە سویسرا وەسەربرد.

تا ماوەیگ لە پاریس وەیەکەو بوین، و لە ساڵ 1949 دەزویرانی کردن، و دویای ساڵیگ لە تایلاند سویری کرد، کە تەمەنی 17 ساڵان بوی.