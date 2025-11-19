‏مردن کەسیگ و زەرەد رەسانن وە زیاتر لە 170 بینا وە هیزگردن ئاگر گەپیگ لە باشوور ژاپۆن

‏شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ

‏ئاگر گەپیگ، ئمڕوو چوارشەممە، لە باشوور ژاپۆن هیزگرد وەناو 170 بالاخانە و بویە مدوو مردن کەسیگ و دەسڵاتدارەیل دەسوەجی هلیکۆپتەر ئەرا رویوەرویبوین ئاگرەگە کلکردن تا ئاگرەگە کپەوبکەن کە لناوچەی نیشتەجیبوین وڵاتەگە هیزگردبوی.

‏گرتە ڤیدیۆییە ئاسمانییەیل کە وەلایەن میدیا ناوخوەییەیل پەخش کریانە، نیشاندەێد کە ماڵەیلیان بویەسە وەجیماگە و دویکەڵ خەسیگ بەرزەوبود لەناوچەی ساگانۆسێک لە شار کەناراوەیل ئۆیتا لە باشوور وڵاتەگە، کە بەندەریگ ناودیار ماسیگردن هالەلی.

‏ راگەیاننەیل ناوخوەیان راگەیاندنە "بلویزەی ئاگر درویژەوبویە ئەرا لیو دارە چڕەیل هەمیش رەسیەس ئەرا دورگەی چوولیگ کە زیاتر لە یەک کیلومەتر لە کناراوەیل دورن لە ئەنجام تونی وایەگە".

‏ئاژانس ژاپۆنی ئەرا کۆنترۆڵکردن ئاگر و کارەساتەیل ئمڕوو چوارشەممە ڕایگەیان کە "ئاگرەگە نزیکەی 48900 مەتر چوارگۆشە سزانییە، کە یەکسانە وە ڕووبەر حەفت بازیگای تووپان تۆپی پێ".

‏وتیش "هەمیش نزیکەی 175 کەس لە دانشتگەیل ناچاربوینە لەری رێرەوەیل فریاکەفتن بوان کە ناوچەگە کەفێدە نزیکەی 770 کیلومەتر لە باشوور خوەرئاوای تۆکیۆ" دیاریکرد "لێکۆڵینەوەیل لە هووکار هیزگردن ئاگرەگە وەردەوامە".

