مردن کەسیگ و زەرەد رەسانن وە زیاتر لە 170 بینا وە هیزگردن ئاگر گەپیگ لە باشوور ژاپۆن
شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ
ئاگر گەپیگ، ئمڕوو چوارشەممە، لە باشوور ژاپۆن هیزگرد وەناو 170 بالاخانە و بویە مدوو مردن کەسیگ و دەسڵاتدارەیل دەسوەجی هلیکۆپتەر ئەرا رویوەرویبوین ئاگرەگە کلکردن تا ئاگرەگە کپەوبکەن کە لناوچەی نیشتەجیبوین وڵاتەگە هیزگردبوی.
گرتە ڤیدیۆییە ئاسمانییەیل کە وەلایەن میدیا ناوخوەییەیل پەخش کریانە، نیشاندەێد کە ماڵەیلیان بویەسە وەجیماگە و دویکەڵ خەسیگ بەرزەوبود لەناوچەی ساگانۆسێک لە شار کەناراوەیل ئۆیتا لە باشوور وڵاتەگە، کە بەندەریگ ناودیار ماسیگردن هالەلی.
راگەیاننەیل ناوخوەیان راگەیاندنە "بلویزەی ئاگر درویژەوبویە ئەرا لیو دارە چڕەیل هەمیش رەسیەس ئەرا دورگەی چوولیگ کە زیاتر لە یەک کیلومەتر لە کناراوەیل دورن لە ئەنجام تونی وایەگە".
ئاژانس ژاپۆنی ئەرا کۆنترۆڵکردن ئاگر و کارەساتەیل ئمڕوو چوارشەممە ڕایگەیان کە "ئاگرەگە نزیکەی 48900 مەتر چوارگۆشە سزانییە، کە یەکسانە وە ڕووبەر حەفت بازیگای تووپان تۆپی پێ".
وتیش "هەمیش نزیکەی 175 کەس لە دانشتگەیل ناچاربوینە لەری رێرەوەیل فریاکەفتن بوان کە ناوچەگە کەفێدە نزیکەی 770 کیلومەتر لە باشوور خوەرئاوای تۆکیۆ" دیاریکرد "لێکۆڵینەوەیل لە هووکار هیزگردن ئاگرەگە وەردەوامە".