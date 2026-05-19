مردن ١٣١ کەس وە ئیبۆلا لە کۆنگۆ

‏وەزیر تەندروسی لە کۆنگۆی دیموکرات، ئمڕوو سێشەممە، پشتڕاس کرد کە مەزەنەیل دیاریکەن ئەرا مردن 131 کەس وە ڤایرۆس ئیبۆلا لە ناو 513 کەس کە گومان کرێد تویشهاتنە.

‏مەزەنەیل وەزیر تەندروسی کۆنگۆ لە وەختیگ تیەد کە رێکخریاگ تەندروسی جیهانی بار لەناکاو تەندروسی گشتی ناودەوڵەتی راگەیان لەوەر بڵاوبوین ڤایرۆس ئیبۆلا لە کۆمار کۆنگۆی دیموکرات و ئۆگاندا.

‏راپۆرتەیل تا پیرەگە یەکشەممە دیاریکردن ئەرا مردن 88 کەس لە ئەنجام ئی ڤایرۆسە، وەگەرد گومان تووشبوین 300 کەس تر لە کۆنگۆی دیموکرات، بیجگە لە یەک دۆسیەی مردن و یەک گومانکریاگ تووشبوین لە ئۆگاندا.

‏رێکخریاگ تەندروسی جیهانی راگەیان کە وەڕێوبەر گشتی تێدرۆس ئەدهانۆم غێبرێیسۆس راگەیان "بیماری ئیبۆلا کە لە ڤایرۆس بۆندیبوگیۆ لە کۆماریگ کۆنگۆی دیموکرات و ئۆگاندا پەیا بویە، بار لەناکاو تەندروسی گشتی دروس کەێد کە نیگەرانی ناودەوڵەتی دروسکەێد، بەڵام نەڕەسییە پەیمانەیل بار لەناکاوی پەتای جیهانی".

