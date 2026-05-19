مردن ١٣١ کەس وە ئیبۆلا لە کۆنگۆ
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
وەزیر تەندروسی لە کۆنگۆی دیموکرات، ئمڕوو سێشەممە، پشتڕاس کرد کە مەزەنەیل دیاریکەن ئەرا مردن 131 کەس وە ڤایرۆس ئیبۆلا لە ناو 513 کەس کە گومان کرێد تویشهاتنە.
مەزەنەیل وەزیر تەندروسی کۆنگۆ لە وەختیگ تیەد کە رێکخریاگ تەندروسی جیهانی بار لەناکاو تەندروسی گشتی ناودەوڵەتی راگەیان لەوەر بڵاوبوین ڤایرۆس ئیبۆلا لە کۆمار کۆنگۆی دیموکرات و ئۆگاندا.
راپۆرتەیل تا پیرەگە یەکشەممە دیاریکردن ئەرا مردن 88 کەس لە ئەنجام ئی ڤایرۆسە، وەگەرد گومان تووشبوین 300 کەس تر لە کۆنگۆی دیموکرات، بیجگە لە یەک دۆسیەی مردن و یەک گومانکریاگ تووشبوین لە ئۆگاندا.
رێکخریاگ تەندروسی جیهانی راگەیان کە وەڕێوبەر گشتی تێدرۆس ئەدهانۆم غێبرێیسۆس راگەیان "بیماری ئیبۆلا کە لە ڤایرۆس بۆندیبوگیۆ لە کۆماریگ کۆنگۆی دیموکرات و ئۆگاندا پەیا بویە، بار لەناکاو تەندروسی گشتی دروس کەێد کە نیگەرانی ناودەوڵەتی دروسکەێد، بەڵام نەڕەسییە پەیمانەیل بار لەناکاوی پەتای جیهانی".