‏مردن سێ ئەندام شاندیگ قەتەری وە رویداویگ هاتوچو لە شەرم شێخ

‏شەفەق نیوز ـ قاهرە

‏شار شەرم شێخ میسری، ئمڕوو یەکشەممە، رویداویگ هاتوچو وەخوەی دی لە ئەنجام سێ ئەندام شاندیگ قەتەری مردن و دووانیش زەخمداربوین، هاوکارت وەردئامادەبوین سەرۆک وەزیرەیل قەتەر لە شارەگە ئەرا بەشداریکردن لە گفتوگویەیل ئەو میوانداریەتیە لە قاهرە لەباوەت ئەوزەڵکردن دانوستانکاریەیل هەرێمی.

‏دەزگا راگەیاننەیل میسری لە سەرچەوەیگ ئەمنی راگەیانن، رویداوەگە مەوقەی گواستنەوەی ئەندامەیل شاندیگ لە شوین نیشتەجیبوینیان ئەرا یەکیگ لە بنکەیل کوبوینەوەیل فەرمی رویدایە، هنای ئەو ماشینە هەڵیانگردیە لەیەکەودەێد وەرد ماشین ترەک لەبان ری سەرەکییگ کە رەسێدەو ناوچەی شەرم شێخ.

‏زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانەی شەرم شێخ ناودەوڵەتی کلکریان، و دەسڵاتدارەیل دەسکردنە لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن هووکار رویداوەگە، وەرد بڵاوکردن ئەمنی خەسیگ لە ناوچەی رویداوەگە.

سەچەوەگە دیاریکرد، شاندە قەتەریەگە بەشداربوی لە چورچمگ تەقەلا دیبلۆماسیەیل وەردەوام لە شارەگە ئەرا گفتوگوکردن لەبان دویایین پیشهاتەیل دانوستانەیل کە میسڕ سەرەرشتی کەێد، وە بەشداری شاندەیل چەن وڵاتیگ هەرێمی و ناودەوڵەتی.

