مردن سێ کەس وە وەخوارکەفتن فرۆکەیگ لە ئۆسترالیا
شەفەق نیوز ـ کانبرا
پۆلیس نیو ساوس وێلز، ئمڕوو شەممە، راگەیان فرۆکەیگ سوک تێکشکیاس نزیک شار ولونغونغ کناراوی لە ئۆسترالیا، لە ئەنجام سێ کەس گیان لەدەسدا.
پۆلیس لە بەیاننامەیگ وت "نزیکەی ساعەت یانزەی شەوەکی ئمڕوو (شەممە 11 تەشرین یەکەم 2025) خزمەتگوزاری فریاکەفتن جواو خەوەرداین شکیان فرۆکەیگ لە فرۆکەخانەی شیل هاربور دا" وتیش "دووپاتکریاس لە مردن سێ کەس".
فرۆکەگە لەدویای وەخت کوڵیگ لە بەرزەوبوینی شەوەکی شەممە وەخوارکەفتیە.
پۆلیس ئاشکرایکرد، ئاگر لە فرۆکەگە بەرزەوبویە مەوقەی وەخوارکەفتنی وەبان زەوی" وتیش "هویچ راپۆرتیگ نییە لە زەخمداری کەسەیل ترەک، نویسینگەی سەلامەتی گواستنەوەی ئۆسترالی لە رویداوەگە خەوەردارکریاس".