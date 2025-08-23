مردن زیاتر لە 1300 کەس لە گەرمیەو لە پورتوگال

مردن زیاتر لە 1300 کەس لە گەرمیەو لە پورتوگال
2025-08-23T13:15:38+00:00

شەفەق نيوز- لیشبۆنە

دەسەڵاتەیل پورتوگال، مردن 1331 کەس لە ئەنجام شەپوول گەرمی لە وڵاتەگە لەناوەین 27تەمموز گوزەشتە و15ی ئاب راگەیانن، لە بەرزەوبوین وەرچەویگ ئەرا مردنەیل کە رەسیە 25 % لەی ماوە.

 وەگورەی بەیاننامەیل فەرمی، زیاترین مردن لەناو کەسەیل ئەوبان تەمەن  75 ساڵە بویە، کە بەرزەوبوین گەورەی پلەی گەرمی بیماریەیل درویژماوەیان سەختەو کرد، وەتایبەت بیمارەیل دڵ و هەناسە.

ناوچەیل باکوور و ناوڕاس و باشوور ئەلينتيخو لە پورتوگال بەرزترین رێژەی مردنەیل لەوەر گەرمی توومار کردن، وەگورەی تووڕ خەوەری  "يورۆنيوز".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon