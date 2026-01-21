مردن رەفعەت ئەسەد وە ئەنفلەوەنزا

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

ئاژانس "رۆيتەرز"، ئمڕوو چوارشەممە، لە زوان دوو سەرچەوە خەوەردا لە مردن رەفعەت ئەسەد مامەی بەشار ئەسەد سەرۆک وەرین سوریا، لەوەر بیماری ئەنفلۆنزا.

سەرچەوەیگ نزیک لە بنەماڵەی ئەسەد کار لە کۆشک کۆماری ئەرا زیاتر لە 30 ساڵ کردگە، و ئەفسەریگ لە پاسەوان کۆماری، خەوەردان لە مردن رەفعەت ئەسەد دویای تویشهاتنی وە ئەنفلەوەنزا تا ماوەی یەک هەفتە.

دویلی رمیان ئەسەد، رەفعەت ئەسەد وەڕی هشکاییەو وەرەو لوبنان چگ، وەگورەی سەرچەوەیگ ئەمنی لوبنانی ئەرا "فرانس پرێس" لە ديسمبر 2024، وەبی دیارکردن شوینی.

رەفعەت ئەسەد، ئەو ئەفسەرە کە لە سەردەم دەسەڵات حافز ئەسەد برای لە پۆست جیگر سەرۆک بوی، لە دادگای سویسرا داوای کرد وە توومەت تاوانەیل جەنگ و تاوانەیل مرۆیی، هن سەردەم هەشتایەیل سەدەی گوزەشتە، کە لە ساڵ 1982 ناو بکوش حەماه بڕیا باڵای.

ئەو سەردەمە فەرماندەی هیزەیل ئاسایش ناوخوەیی تایبەت بوی کە وە"سرايا الدفاع" ناسیاس، کە کوشتن و بڕین لەناو جیوەجی کرد، دویای تەقەلای کوشتنی لە ساڵ 1980.

لە سای بیدەنگی میدیایی، دەزگایەیل ئەمنی وە سەرپەرشتیاریی رەفعەت ئەسەد، تا نزیکەی مانگیگ گورزەیلیگ وەبان شار حەماە وەشان، و ئامار کوشیاگەیل وەشیوەیگ فەرمی نەزانیا، وەلێ مەزەنە کریەێد ناوەین 10 هەزار و40 هەزار کوشیای بوود.

رەفعەت ئەسەد لە ساڵ 1984 لە سوریا دەرچگ، دویای تەقەلای بردن دەسەڵات لە براگەی، و خوەی رەسان ئەرا سویسرا ئمجا فەرەنسا، کە 37 ساڵ لەورا بوی، و لە ساڵ 2022 فەرمان 4 ساڵ زیندانی لەبانی دەرچگ وە توومەت کارکردن وە بنمایەی نزیکەی 90 مليۆن يۆڕو وەشیوەی خەڵەتانن.

دویای ئەوە کە تا چەن ساڵیگ خوەی جویر ئۆپۆزسیۆن برازاگەی بەشار ئەسەد سەرۆک وەرین ناسان، لە ساڵ 2021 لەوەر فەرمان دادگای فەرەنسا ئەرا سوریا گلەو خوارد.

لە ئەپریل 2023، لە وینەی خیزانی وەگەرد بەشار ئەسەد و ئەسمای ژنی و چەن کەسیگ لەو خیزانە دیار دا.