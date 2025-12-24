مردن دوو کەس لەلای کەمەو وە هیزگردن ئاگر گەورەیگ لە ماڵ وەساڵاچگەیل لە ویلایەت پێنسیلڤانیا

شەفەق نیوز - واشینتۆن

ئمڕوو چوارشەممە، تەقینەوەیگ لە خانەی وەساڵاچگەیل سیلڤەر لەیک لە ویلایەت پێنسیلڤانیا رویدا و ئاگریگ گەورە لەلی هیزگرد و دانیشتگەیل وەساڵاچگ و کارمەنەیل ناو بیناە گیر خواردن.

پولیس ئەپەر مەکیفیڵد راگەیان تەقینەوەگە لە خانەی وەساڵاچگەیل سیلڤەر لەیک لە شار بریستۆڵ رویداگە کە نزیکەی 21 میل لە باکوور خوەرهەڵات فیلادلفیا دویرە.

دەسەڵاتدارەیل وتن: لەوەر تەقینەوەی گاز خانەی وەساڵاچگەیل لەلای کەمەو دوو کەس گیانیان لەدەسدانە، کە چەن کەسیگ لەناوی گیر خواردنە.

پولیس وتیش: لە تەقینەوەگە ئاگریگ گوڵپە کرد کە بیناگە گردەو، یەیش هیشت وەرپرسەیل رویداویگ قوربانی وەکۆمەڵ راگەیانن وەپەی WFMZ.

ئەو ڤیدیۆیلە لەبان پلاتفۆرم ئێکس بڵاو بوین نشان دەن بڵویزەی ئاگر و دویکەڵ سییە لە بیناگەو دەرچوود، کە کەفێدە ناوچەی باکس، لە وەختیگ ئاگرکپەوکەرەیل کار کەن و مینەی قوربانییەیل لەناو کەن.

هەواڵدەرییە ناوخۆییەیل مەزەنە کردنە کە تەقینەوەگە لەوەر نزەکردن غاز بویە، بەشیگیش باس لەوە کردنە کە قەواسەی مالەگە رمیاس و تەواوی رخداری رمیان ماڵەگە هەس.

جۆش شاپیرۆ، پارێزگار ویلایەت پێنسیلڤانیا وت: "من ئاگادارکریامە لە رویداویگ لە خانەی وەساڵاچگەیل سیلڤەر لەیک لە باکس کاونتی، و ئیدارەگەم لە پەیوەندیە وەرد وەرپرسەیل ناوخۆیی و وەڵامدەر یەکەم لەبان زەوی."

لە ئەکاونت ئێکس وتیش: "سایتەگە هیمان چالاکە، ئەوانەک لە نزیکن بایەسە رینماییەیل دەسەڵاتدارەیل ناوچەگە جیوەجی بکەن، تکایە وەگەرد من و لۆریدا نزا ئەرا کۆمەڵگەی بریستۆڵ بکەن."

لەلای کەمەو سێ کەسی وەساڵاچگ دیار بوینە کە لەبان سترێچەر دەرکریەن و تەماشاکەریگیش کە ریواریگ بویە لە یەکەم کەسەیل کە رەسیە شوین رویداوەگە، شەش کەس ترەک ئەرا شوینیگ بیوەی بریانە.

نوێنەر ئەمریکا برایان فیتزپاتریک وت: "من و تیمەگەم هایمنە پەیوەندی وەگەرد وەرپرسەیل ناوخۆیی و تیمەیل وەڵامدان فریاگوزاری، و ئیمە لە نزیکەو چەودیاری پیشهاتەیل کەیمن لە وەختیگ دەسەڵاتدارەیل کارکەن ئەرا مقیەتیکردن شوینەگە و چەودیاریکردن ئەوانەک زیان وەپییان رەسیە."

لەبان پلاتفۆرم ئێکسەگەی وەردەوام بوی و وتیش: "تکایە وەگەردم بوون لە نزاکردن ئەرا بیوەیی دانیشتگەیل خانەی چەودیاریر ئەو ستافە تایبەتمەنەیلە کە گرنگی وەپییان دەن، و وەڵامدەر یەکەم ئازامان کە پەلە کردن ئەراک شوین رویداوەگە و وەبی دوودڵی خوەیان خستنە رخباری".

وەگورەی ماڵپەڕەگەی سیلڤەر لەیک چاکسازی و چارەسەری زویوەزوی ئەرا وەساڵاچگەیل کریا، و ماڵەگە رووژانە چەودیاری لە نزیکەی ١٥٨ بینار کەێد، وەپەی زانیارییەیل پرۆپابلیکا.