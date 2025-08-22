کۆڵۆمبیا.. کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام تەقینەوەیگ نزیک سەربازگەیگ

شەفەق نیوز - کالی

پۆلیس کۆڵۆمبیا، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە لەوەر تەقینەوەی ماشینیگ بومبی، کە بنکەیگ سەربازی لە جادەیگ قەرەباڵغ شار کالی کردە ئامانج، پەنج کەس گیان لەدەسدان و دەیان کەسیش زەخمدار بوین.

پۆلیس لە بەیاننامەیگ وت: بومبەگە مەکتەو فڕۆکەوانی سەربازی مارکۆ فیدل سوارێز کردە ئامانج.

ئەلیخاندرۆ ئیدەر، سەرۆک شارەوانی کالی راگەیان کە ڕاپۆرتە سەرەتاییەیل باس ئەوە کردنە کە لەلای کەمەو پەنج کەس گیانیان لەدەسدانە و 36 کەس زەخمدار بوین، دووپاتیش کرد کە لە رخ تەقینەوەیلیگ زیاتر ماشینە بارهەڵگرەیل گەورە قەیەغە کریانە بچنە ناو شارەو.

سەرۆک شارەوانی کالی فەرمان دا یاسای سەربازی لە سێیەم گەورەترین شارەیل دا، و داوا لە خەڵک کرد هەر زانیارییگ کە دەسمیەتی بەێد ئەرا ئاشکراکردن رویداوەگە بخەنەی روی، وەگەرد پاداشت ١٠ هەزار دۆلار.

ئی ریکارەیلە دویای دوو پەلامار هاتنە دی، یەکەمیان لە نزیک بنکەی ئاسمانی مەکتەو فڕۆکەوانی سەربازی مارکۆ فیدل سوارێز، کە ماشینیگ بومبی تەقیەو و هاوڵاتی مەدەنی کوشیان و چەن ماڵیگ نزیکیش رمیان، دویەمیان هەلیکۆپتەریگ پۆلیس کردە ئامانج کە ئەرک نواگیریکردن ماددە هووشبەرەیل ئەنجام دیاد، و کێڵگەیل کۆکا لە ناوچەی ئەمالفی لە باکوور وڵات لەناو بریان.

پەلامارەگە کە وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان ئەنجامدریاس و لە ئەنجام کۆپتەرەگە کەفتە خوارەو و هەر دوانزە ئەفسەر پۆلیس ناو فڕۆکەگە گیانیان لەدەسدانە.

وەزیری وەرگری پێدرۆ سانچێز پەلامارەگە وەبان بنکەی ئاسمانی وە "کردەوەیگ تیرۆریستی" باس کرد و گلەیی خستە بان گروپ مۆردیسکۆی سەر وە کارتێلیەیل ماددە هووشبەرەیل توومەتبارکرد و راگەیان کە یە وەڵامیگە ئەرا سەرکەفتن هێزەیل حکومەت لە کەمکردن ئۆپەراسیۆنەیل بازرگانیکردن وە ماددە هوزشبەرەیل لە چەن ناوچەیەگ.

گۆستاڤۆ پێترۆ سەرۆک کۆمار گردەوبوینیگ زویوەزوی ئەنجومەن ئاسایش نیشتمانی ئەرا جیوەجیکردن "ریکارەیل زیایە" ئەرا مقیەتیکردن هاوڵاتیەیل مەدەنی راگەیان، وەزارەت وەرگری لە بەیاننامەیگ دووپات کرد کە "دەوڵەت لە وەرانوەر تیرۆر وەدویا نیەچوود" و تاوانبارەیل وەگورەی یاسا کەفنە سزادان.