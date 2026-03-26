‏ماڵپەڕیگ عیبری: تیرۆرکردن فەرماندەی هێزەیل دەریایی لە سوپای پاسداران ئیران

‏شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

‏میدیایل ئیسرائیلی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانن عەمید دەریایی "عەلی ڕەزا تەنگسیری"، فەرماندەی هێزە دەریاییەیل لە سوپای پاسداران ئیران، لە شار "بەندەر عەباس" تیرۆر کریا.

‏کەناڵ 12ی ئیسرائیلی بڵاویکرد "فەرماندە تەنگسیری وە گورزیگ ئاسمانی لە بەندەر عەباس تیرۆر کریاگە"، و دیاری کرد "ناوبریاگ کەسایەتییگ سەرەکی بویە لە سیستەمە ستراتیژییەگەی ئیران و وەرپرس بویە لە بەسیان گەروو هورمز".

‏ دیاریکرد "کوشیانی گورزیگ گرنگە ئەرا فەرماندەیی سەربازی سوپای پاسداران".

‏لە لایگ تر، کەناڵ 14ی ئیسرائیلی دووپات کرد "فەرماندەی هێزە دەریاییەیل سەر وە سوپای پاسداران لەناو بریاگە".

‏تا ئیسە هویچ لێدوانیگ فەرمی لە لایەن دەسەڵاتەیل ئیرانەو دەرنەچگە.

