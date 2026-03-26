ماڵپەڕیگ عیبری: تیرۆرکردن فەرماندەی هێزەیل دەریایی لە سوپای پاسداران ئیران
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
میدیایل ئیسرائیلی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانن عەمید دەریایی "عەلی ڕەزا تەنگسیری"، فەرماندەی هێزە دەریاییەیل لە سوپای پاسداران ئیران، لە شار "بەندەر عەباس" تیرۆر کریا.
کەناڵ 12ی ئیسرائیلی بڵاویکرد "فەرماندە تەنگسیری وە گورزیگ ئاسمانی لە بەندەر عەباس تیرۆر کریاگە"، و دیاری کرد "ناوبریاگ کەسایەتییگ سەرەکی بویە لە سیستەمە ستراتیژییەگەی ئیران و وەرپرس بویە لە بەسیان گەروو هورمز".
دیاریکرد "کوشیانی گورزیگ گرنگە ئەرا فەرماندەیی سەربازی سوپای پاسداران".
لە لایگ تر، کەناڵ 14ی ئیسرائیلی دووپات کرد "فەرماندەی هێزە دەریاییەیل سەر وە سوپای پاسداران لەناو بریاگە".
تا ئیسە هویچ لێدوانیگ فەرمی لە لایەن دەسەڵاتەیل ئیرانەو دەرنەچگە.