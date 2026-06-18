‏ماکرۆن مدوو واژووکردن رێککەفتنەگەی ترەمپ وەرد ئیران لە کۆشک ڤێرسای ئاشکراکەێد (وینە)

‏شەفەق نیوز - پاریس

‏ئەو تەڵا کە کۆشک ڤێرسا لە پایتەخت فەڕەنسا وەپی پوشیاگە و سەرۆک ئەمریکا ئەڵاجەوی خوەی ئەرای نیشاندا، مدوو واژووکردن یاداشتنامەی لەیەکفامستن وەرد ئیران نەوی لە ناو هۆلەگان، بەڵکم لەوەر شوینەگە و گرانی مێژووەگەی بوی لەبان ئاست پەیوەندی ناوەین ئەمریکا و فەڕەنسا، یەیشە ئەو خاڵەس سەرۆک فەرەنسا ئیمانوێل ماکرۆن دیاری کرد.

‏ماکرۆن ئمڕوو پەنجشەممە لە لێدوانیگ ئەرا رووژنامەنووسەیل وەت: ئێ کۆشکە شایەتحاڵ یەکەم دانوەپێنان و پشتیوانی فەرەنسا بۊ ئەرا سەروەخۆیی ئەمریکا کە 250 ساڵ وەپیا رەدبویە، دیاری کرد، بنجامین فرانکلین لەی کۆشکەی شا لویسی شازدە فەرەنسا رازی کرد لە ساڵ 1788 پشتیوانی سەروەخۆیی ویلایەتە یەکگرتووەیل بکەێد.

‏ماکرۆن ئاهەنگیگ وە رێز ترەمپ ساز کرد و وەگەردیا هاوسەرەگەی بریجیت ئامادەبوی، یاد لەداڵگبوین هەشتا ساڵەگەی لەو کۆشک مێژووییە کردەو.

‏ترەمپیش هنای لە کۆشک ڤێرسای هاتەدەر وە رووژنامەنووسەیل وت: "تازە ئیمزام کرد"، وە ئاماژەکردن ئەرا یاداشتنامە لەیەکفامستنەگە.

‏"ڤێرسای" وە گرنگترین کۆشک پاشایەتی لە فەرەنسا دانرێد، کەفێدە شار ڤێرسای، کە 25 کیلۆمەتر لە رووژئاوا سەنتەر شار پاریس دویرە، لە گوزەشە شایەتحاڵ دانووستان و بڕیارەیلێ بوی کە هاوپەیمانی پشتیوانی شۆڕش ئەمریکا داڕشت، وە ئیمزاکردن پەیماننامەیل ڤێرسای ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگ سەروەخۆیی لە ساڵ 1783 کۆتایی هات، ئەرا ئەوەگ کە بوودە دیارترین شایەتحاڵ پەیایوین ویلایەتە یەکگرتووەیل جویر دەوڵەتیگ سەروەخۆ.

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