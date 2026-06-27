‏ئەڵمانیەیل خوەیان ئەرا گەرمی سەختیگ ئامادەکەن

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئەڵمانیەیل، ئمڕوو شەممە، خوەیان ئەراگەرمی تونیگ ئامادەکەن، چوینکە مەزەنە کریەێد ئەو شەپوول گەرمیە کە بویە هووکار مەرگ دەیان کەس لە ئەوروپای خوه‌رئاوا، وەرەو خوەرئەڵات بجویلێد، ئەوەیش دویای ئەوەگ پلەی گەرما لە 40 پلەی سەدی رەد کرد.

‏قسەکەر وە ناو دەسەی نیشتمانی ئەڵمانی ئەرا کەشناسی، دویەکە جمعە، وت: پلەی گەرمایەیل رەسیە ئاستیگ نوو ک 41.3 پلەی سەدی بوی لە نزیک شار "ساربرۆکن" کە نزیکە لە سنوور فەرەنسا، دیاری کرد ئەو خوەنینە تا ئیسە سەرەتاییە.

‏هەریەک لە بەریتانیا و فەرەنسا و سویسرا و ئەڵمانیا لە مانگ حوزەیران/یۆنیۆ تویش شەپوول گەرمایگ بیوینە هاتن، و هاتێ سیستم کەشوهەوایەگە جوڵەی بکەێد وەرەو ئەڵمانیا ئەرا لا بولونیا، پلەی گەرمای بەرزتریش توومار بکەێد.

‏لە فەرەنسا، دەیان کەس لە منداڵ و گەورە لەوەر ئەو شەپوول گەرمایە گیان لە دەس دان. پلەی گەرمایەیل ک 40 پلەی سەدی رەد کرد، بویە هووکار شیوانن جویلەی کڕڕ ئاسنین و کارکردن وێستگەیل بەرهەمهاوردن کارەبا، و دەسەڵاتەیل ناچار کرد قەیەغەی نوشەمەنیەیل کحولییەیل بچەسپنن، و مەکتەوەیل بوەسن و ئاهەنگەیل دەرەکی دویا بخەن.

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