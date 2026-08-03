ئەڵمانیا.. پلان دەسوەجی ئەرا نواگیریکردن گەرمی تاوسان 2027
شەفەق نیوز ـ بەرلین
شەپوولە گەرمیەیل پەیمانەیی لە ئەوروپا و ئەڵمانیا وە دیاریکریاگی لە ماوەی ئمساڵ هیشتیە هویرەوبکرێد لە دانان پلانیگ ئەرا رویوەرویبوین گەرمی لە وەرزەگەی ئایندە.
بریکار وەزارەت وڵاتەگە لە وەزارەت ژینگەی ەڵمانیا یوهن فلاسبارت داواکەێد ئەرا دانان پلانیگ نیشتیمانی یەکگرتگ لە ئەڵمانیا ئەرا ساڵ 2027، وە مدوو رێژەی مردنیگ پەیمانەیی لە دانشتگەیل لەماوەی ئمساڵ.
وەپای بەیانننامەیل پەیمانگای "رۆبرت كوخ" ئەڵمانی، تا 19 تەموز/ نزیکەی 10هەزار کەس وە مدوو گەرمی تونیگ مردنە، کەیەیش شمارەی پەیمانییەگە لە ساڵ 2016ەو تا ئیسە.
فلاسبارت و لە دیداریگ وەرد کەناڵ "ز.د.ف" تەلفزیۆنی وت: "لەو باوەڕەم لەی تاوسانە هووکارەبویمن هەوەجە کەێد تاوسان ئایندە پلانیگ کارکردن نیشتیمانی بوود، گشت رێکارەیل کە وەرگیریەێد یەکگرتووبوود.
دیاریکرد، بارودۆخەگە پەیوەنیدارە وە ئامادەکاری خەستەخانەیل ئەڵمانیا وە ئامێرەیل هوونکەر و بڕ تێچگی وەلایەن دیوان چەودێری دارایی فیدڕاڵی ئەڵمانیا بدرێد، و وەی مدووە فلاسبارت چاکسازی لە یاسای بنەڕەتی ئەڵمانیا راگەیان، لەناوی ریگەدان وە رەدکردن بەربەستەیل بیرۆکراسییەگان.