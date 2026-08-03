‏ئەڵمانیا.. پلان دەسوەجی ئەرا نواگیریکردن گەرمی تاوسان 2027

‏ئەڵمانیا.. پلان دەسوەجی ئەرا نواگیریکردن گەرمی تاوسان 2027
2026-08-03T15:56:18+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەرلین

‏شەپوولە گەرمیەیل پەیمانەیی لە ئەوروپا و ئەڵمانیا وە دیاریکریاگی لە ماوەی ئمساڵ هیشتیە هویرەوبکرێد لە دانان پلانیگ ئەرا رویوەرویبوین گەرمی لە وەرزەگەی ئایندە.

‏بریکار وەزارەت وڵاتەگە لە وەزارەت ژینگەی ەڵمانیا یوهن فلاسبارت داواکەێد ئەرا دانان پلانیگ نیشتیمانی یەکگرتگ لە ئەڵمانیا ئەرا  ساڵ 2027، وە مدوو رێژەی مردنیگ پەیمانەیی لە دانشتگەیل لەماوەی ئمساڵ.

‏وەپای بەیانننامەیل پەیمانگای  "رۆبرت كوخ" ئەڵمانی، تا 19 تەموز/ نزیکەی  10هەزار کەس  وە مدوو گەرمی تونیگ مردنە، کەیەیش شمارەی پەیمانییەگە لە ساڵ 2016ەو تا ئیسە.

‏ فلاسبارت و لە دیداریگ وەرد کەناڵ  "ز.د.ف" تەلفزیۆنی  وت:  "لەو باوەڕەم لەی تاوسانە هووکارەبویمن هەوەجە کەێد تاوسان ئایندە پلانیگ کارکردن نیشتیمانی بوود، گشت رێکارەیل کە وەرگیریەێد یەکگرتووبوود.

‏دیاریکرد، بارودۆخەگە پەیوەنیدارە وە ئامادەکاری خەستەخانەیل ئەڵمانیا وە ئامێرەیل هوونکەر و بڕ تێچگی وەلایەن دیوان چەودێری دارایی فیدڕاڵی ئەڵمانیا بدرێد، و وەی مدووە فلاسبارت چاکسازی لە یاسای بنەڕەتی ئەڵمانیا راگەیان، لەناوی ریگەدان وە رەدکردن بەربەستەیل بیرۆکراسییەگان.

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