ئەڵمانیا.. زەخمداری وە پەلامارداین وە چەقوو لەناو مەکتەویگ

شەفەق نیوز ـ پەرلین

دەزگا راگەیاننەیل ئەڵمانیا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە زەخمداری کەسیگ وەرلای کەم وە پەلاماریگ لەری وەکارهاوردن کەرەستەی تیژ لەناو مەکتەو فێرکاری لە ویلایەت باکور ئالراین ـ وستفالیا.

رووژنامەی "بیلد" ئەڵمانی قسەی پۆلیس ناوخوەیی راگەیان و وت "کەسیگ تویش زەخمداری سەختیگ بویە کە هەڕەشەس وەبان ژیانی، و تاوانبارەگەوەلایەن دەسڵاتدارەیل دەسگیرکریا، هنای لە شوین ئەنجنمداین تاوانەگەپەیاکریا"..

وەپای بەیانەیل سەرەتایی، تاوانەگە لەری وەکارهاوردن کەرەستەی تیژ بویە.

ئیرنگە هێزەیل تایوەت دەسکردنە وە وشکنین بیناگە، تا ئیسە دیار نییە کە قوربانی یا تاوانبار ترەک هەس یا نە.