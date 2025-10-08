ئەڵمانیا دەسەڵات دەێدە پولیس هەر درۆنیگ باێدە ناو ئاسمانی بخەێدەی خوارەو

شەفەق نيوز- پەرلین

حکومەت ئەڵمانیا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە ئەوەسا دەسەڵات وە پولیس دەێد ئەو درۆنەیلە بخەێدە خوارەو کە وە سەرچەوەی هەڕەشە زانێد.

ئەلێکساندر دوبريندت وەزیر ناوخۆ راسەوکردنەیل یاسایی پیشکەش کرد ئەرا پاڵپشتیکردن پولیس کە دەسەڵاتدارە وە وەکارهاوردن نووترین تەکنیکەیل ئەرا نواگیریکردن هەڕەشەیل درۆنەیل، و دویای گردەوبوین ئەنجومەن وەزیرەیل وت: پڕۆژەی یاسایگ خستەیەسە وەردەس کە وەخوارخستن درۆنەیل کەفێدە پابەندی و ری وەپی دریەێد ئەرا پولیس فیدڕاڵی.

وتیش: روی کریاس وەرەو دروسکردن ناوەند وەرگریکردن لەنوای درۆنەیل، ئەرا هەماهەنگی ریکارەیل هیزەیل پولیس فیدڕاڵی و دەسەڵاتەیل ویلایەتەیل.

وتیش: کار وەگەرد دەوڵەتەیلیگ کەێد ئەزموونیان زیاترە لەی باوەتە، لەناویان ئۆکرانیا کە رووژانە تویش پەلامارەیل رووسیا تیەێد.