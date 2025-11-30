ئەڵمانیا.. خوەینشاندان گەورەیگ و تونوتیژی کۆنگرەیگ ئۆپۆزسیۆن خەێدە دویا.. ڤیدیۆ

شەفق نيوز– گيسن

خوەینشاندانیگ لەلایەن دڵسووزەیل بزووتنەوەی "ئەنتيفا" لە شار گيسن ئەڵمانیا بویە تونوتیژی، کە بویە مدوو دویاخستن وازکردن کۆنگرەی گەنجەیل حزب جیگر ئەرا ئەڵمانیا، وەگورەی راپۆرتەیل راگەیانن.

کەناڵ فۆکس نیوز وت: شمارەی خوەینشاندەرەیل ناوەین 25 هەزار و30 هەزار بوی نزیک شوین کۆنگرەگە، کە هیشت 6 هەزار پولیس بڵاو بکەن، کە گەورەترین بڵاوبوین ئەمنیە لە میژوو ویلایەت هيسن.

لەناو ئەو رویداوەیلە، پولیس پۆدرەی ئاڵت وەکار هاوریغ دویای ئەوە کە پولیس دریا وەر کوچکەفڕی، و وە تەکان ئاو وەکار هاوردن ئەرا وازکردن ئەو تەیمانەیلە کە دویای وەرگردن رینمایی جیاوە نەوین، و رویوەڕویبوین بویە مدوو زەخمداری 10 تا 15 پولیس.

ئەلیس فایدڵ خانمە ریبەر حزب جیگر ئەرا ئەڵمانیا وەڵام ئەو ئاژاوە دادەو نە وت تا رادەی گەورەیگ نادیموکراتیە و باس نیگەرانیی کرد وەرانەور کاریگەری ئی ناڕەزایەتیەیلە لەبان پرس دیموکراتی و رەوشەیل ئەمنی لە وڵات.