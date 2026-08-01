ئەڵمانیا.. ئاگر دارسانەیل لە کۆنترۆڵ دەرچوود

شەفەق نیوز - بەرلین

ئاگریگ لە دارسان نزیک فرۆیدنبێرگ لە ناوچەی پالاتینات باڵا لە باڤاریا لە باشوور ئەڵمانیا هەڵسا، و نزیکەی 330 لە کارمەنەیل فریاگوزاری ئەرا نواگیریکردن ئاگرەگە بڵاو کریان.

دەسەڵات ناوچەی ئەمبێرگ سۆلزباک، لە وەخت دیریگ لە دۊەکە جمعە، وت کە ئاگرەگە لەوەر وای تەن لە کۆنترۆڵ دەرچگە.

سەختی ناوچەگە بۊە مدوو جیوەجیکردن تەقەلایل نواگیریکردن ئاگرەیل تەنیا وە پیادە، لە وەختیگ زریانە برۊسکەدارەیل ریگری لە ئۆپراسیۆنەیل کردیان.

دەسەی وەشکین ئاگرەیل ناوخۆیی داوا لە مەردم کرد ئەرا دۊرکەفتن لە ناوچەگە، لە وەختیگ هوشداری وە دانیشتگەیل دریا لە ئاگر و دۊکەڵەگە.

دەسەڵاتەیل ئاموژگاری دانیشتگەیل کردن وە هیشتن پەنجەرە و دەریل وە بەسیاگی، و وسانن کار سیستەمەیل هوونککەر و واوەشین و چەودیاریکردن ئێزگەی ناوخۆیی ئەرا دەسخستن زانیارییەیل زیاتر.