کۆماندۆی ئەمریکا لەناو ئیران.. وردەکاریویل رزگارکردن فرۆکەوان دویەم

شەفەق نیوز - تاران/ واشنتۆن

راپۆرتەیل راگەیانن ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای وردەکارییەیل ئۆپەراسیۆنیگ رزگارکردن کردن کە هیزەیل تایبەت ئەمریکی لەناو ئیران جیوەجیی کردن ئەرا گلەوهاوردن ئەفسەریگ سیستەمەیل چەکدارکردن لە تیپ فڕۆکەیگ جەنگاوەر "F-15E" کە لە باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە خریاسە خوارەو، دویای زیاتر لە 24 سەعات لە خوەیشاردنی لە ناوچەیگ کویەیی لە ناوڕاس پووشیان ئاسمانی و ئۆپەراسیۆنەیل پاڵپشتی خەسیگ.

ئۆپەراسیۆنەگە دویای رزگارکردن ئەندام یەکەم فرۆکەوان فڕۆکە جەنگاوەرەگە لە رووژ جمعەی گوزەشتە تیەێد، لە خود ئەو رووژە کە ئیران وەخوارخستن فڕۆکەگە راگەیان.

ماڵپەڕ "ئەکسیۆس"، لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکی وت: ئەفسەرەگە، کە وە پلەی عەقیدە، تویش زەخمداری بویە دویای خوەیخستنی وە پەرەشوت، و توەنست خوەی بشارێدەو لە ناوچەیل کویەیی سەختیگ، وە دویرکەفتن لە یەکەیەیل پاسەوانەیل سوپای پاسداران ئیرانی کە هانە شوونی، وەرجە ئەوەگ هیزەیل کۆماندۆز سەرکەفتگ بوون لە رەسین وەهانای.

وەپەی راپۆرتەیل رووژنامەوانی ئەمریکی، ئەفسەرەگە ئامێرەیل پەیوەندی ئارام و فرە نهێنی وەکار هاورد ئەرا هەماهەنگی وەگەرد تیمەیل رزگارکردن، لە وەختیگ سیستەمەیل هاوارڕەسین پیشکەفتگ هیشتنە ئاژانس هەواڵگری ناوەندی "سی ئای ئەی" و پێنتاگۆن شوونەگەی وە وردی دیاری بکەن بیجگە ئۆپەراسیۆنەیل شاردن و وەشوینکەفتن.

رووژنامەی "نیویۆرک تایمز" خەوەر دا کە ئۆپەراسیۆنەگە شەوەکی دۊەکە شەممە وە بەشداری سەدان لە هیزەیل ئۆپەراسیۆنە تایبەتەیل و دەیان لە فڕۆکەی جەنگی و هەلیکۆپتەرەیل جیوەجی کریا، بیجگە توانایەیل هەواڵگری و سایبیری و ئاسمانی پیشکەفتگ ئەرا دیاریکردن شوون ئەفسەرەگە.

لە بان زەوی، فڕۆکەیل ئەمریکی پەلامارەیلیگ کردنە بان هیزەیل ئیرانی کە تەقەلا دان نزیک بکەفن لە شوون خوەیشاردن ئەفسەرەگە، وەپەی سەرچەوەیل ئاگادار.

هەرلیوا "وۆل ستریت جۆرناڵ" باس کرد کە هەلیکۆپتەرەیل لە جۊر "HH-60" فڕینەیل نزم لە ناوچە کویەیل جیوەجی کردن لە ناوڕاس ئاگر زەمینی ئیرانی، و دیاری کرد کە وە شکانن هەلیکۆپتەر "بلاک هۆک" بەڵام لە ئەرکەگەی وەردەوام بوی و وە بیوەیی گلەو خوارد.

رووژنامەگە وتیش: هیزەیل ئەمریکی فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل وەکار هاوردن ئەرا پەلاماردان چەکدارەیل ئیرانی کە لە شوون ئەفسەرەگە نزیکەو بوین وەرجە جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆن رزگارکردنی.

وەپەی "نیویۆرک تایمز"، ئۆپەراسیۆنەگە وەبی زەرەردەیل ماددی نەوی، چوینکە هیزەیل ئەمریکی ناچار بوین دوو فڕۆکەی نەفەر هەڵگردن بتەقننەو کە لە وەخت ئۆپەراسیۆنەگە لە بنکەیگ وەختانە لەناو ئیران لەکار کەفتن، ئەرا ریگریکردن لە کەفتن تەکنەلۆجیاگەیان وەدەس هیزەیل ئیرانی، وەرجە کشیانەوەی گشت هیزە تایبەتەیل لە ئاسمان ئیرانەو.

لە وەرانوەر شەوە، سوپای پاسداران وەخوارخستن فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان ئەمریکی لە باشوور ئەسفەهان راگەیان کە وت: بەشدار بویە لە تەقەلایەیل مینەکردن، لە وەختیگ "رۆیتەرز" باس کرد کە دوو هەلیکۆپتەر لە جۊر "بلاک هۆک" وە ئاگر ئیرانی لە وەخت ئۆپەراسیۆنەگە پێکیانە و توەنستنە ئاسمان ئیرانی وەجی بیلن.

و لە رویداویگ جیا، وەرپرسەیل خەوەر دان لە شکانن فڕۆکەیگ جەنگاوەر لە جۊر "A-10 وارسۆگ" و کەفتنی لەبان کووەیت دویای پەڕین فڕۆکەوانەگەی، وەبی رووشنەوبوین جۊر زەخمدارییەیل لەناوەین ئەندامەیل تیمەگە.

وەرجەیە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی ئۆپەراسیۆن رزگارکردن تاک دویەم لە تیم فڕۆکەی F-15 کە لەناو ئیران شکیا وە "فرەترین" ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن و رزگارکردن ویرانکەر ویرەدار لە میژوو ویلایەتە ئەمریکا دادە قەڵەم، و دووپات کرد کە سوپای ئەمریکی دەیان فڕۆکە کە وە چەکەیل پیشکەفتگ باڵەو دریانە خستنەسە کار ئەرا گلەوهاوردن ئەفسەریگ وە پلەی عەقید کە لە پشت کڕ هیزەیل ئیرانی لە کویەیل سەخت بوی.

و باس رزگارکردن فڕۆکەوانەیلە وە شیوەیگ جیا لە قویلایی زەویەیل "دوژمن" کرد، وەگەرد ئاشکرانەکردن رزگارکردن یەکەم ئەرا مقیەتیکردن لە ئۆپەراسیۆن دویەم، و دوینێد کە سەرکەفتن هەردوگ ئەرکەگە باڵادەسییگ ئاسمانی ئەمریکی لەناو ئاسمانەیل ئیرانی چەسپنێد.

رووژنامەی "نیویۆرک تایمز" باس کرد کە دوو فڕۆکەی نەفەر هەڵگردن ئەمریکی لەناو بنکەیگ دویرەدەس لە ئەرکەگە لەکار کەفتن، و فەرمان دریا وە هیزەیل بتەقننیانەو ئەرا ریگریکردن لە دەسناین وەبانیان.