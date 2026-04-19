مالیزیا.. هیزگردن ئاگر ۲۰۰ ماڵ ویران کرد و سەدان کەس ئاوارە کرد
شفق نیوز- مالیزیا
ئاژانس خەوەر فەرمی مالیزیا "برناما"، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان سەدان کەس ئاوارە بوین دویای هیزگردن ئاگریگ کە نزیکەی ۲۰۰ ماڵ لە ئاوایيگ کەناراوی لە ویلایەت "سەباح" ویران کرد.
"برناما" لە زوان وەڕێوەبەر فەرمانگەی ئاگرکپەوکردن و رزگارکردن لە ناوچەی "ساندکان"، جیمی لاگونگ، وت: دەسڵاتەیل خەوەر هیزگردن ئاگرەگە لە ناوچەگە لە دەوروەر ساعەت ۱:۳۲ شەو (۱۷:۳۲ وە وەخت گرینتش) وەرگردنە.
لاگونگ وەپای ئاژانس "برناما" وت: "واێ تونیگ و نزیکی ماڵەیل لە یەکتر بوینە مدوو ئەوەگ ئاگرەگە وە تونی بڵاو بوود، و کەمەوبوین ئاو دەریاگە بویە هوکار ئەوەگ رەسین وە سەرچەوەی ئاو ئەرا کپەوکردنی سەخت بوود".
هیزگردن ئاگرەگە لە یەکیگ لە ئاوایەیل ئاوی هیزگردیە، کە وە ماڵەیل چووین ناسیانە و لەبان پایە چقیانە، و یەیش ماڵ چینیگ لە لاتترین مەردم وڵاتەگەس، فرەیگ لەوانە ناسنامە نەیرن و دانیشتگەیل رەسەنن.
"برناما" وەپای ئامارەیل نا فەرمی ئەرا ئەو کەسەیلە کە لە ناوەند فریاکەفتن وەختانە لە "ساندکان" ناو نویس کردنە، راگەیان تا ئیسە نزیکەی 445 کەس ئاوارە بوینە.