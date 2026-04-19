‏مالیزیا.. هیزگردن ئاگر ۲۰۰ ماڵ ویران کرد و سەدان کەس ئاوارە کرد

‏شفق نیوز- مالیزیا

‏ئاژانس خەوەر فەرمی مالیزیا "برناما"، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان سەدان کەس ئاوارە بوین دویای هیزگردن ئاگریگ کە نزیکەی ۲۰۰ ماڵ لە ئاوایيگ کەناراوی لە ویلایەت "سەباح" ویران کرد.

‏"برناما" لە زوان وەڕێوەبەر فەرمانگەی ئاگرکپەوکردن و رزگارکردن لە ناوچەی "ساندکان"، جیمی لاگونگ، وت: دەسڵاتەیل خەوەر هیزگردن ئاگرەگە لە ناوچەگە لە دەوروەر ساعەت ۱:۳۲ شەو (۱۷:۳۲ وە وەخت گرینتش) وەرگردنە.

‏لاگونگ وەپای ئاژانس "برناما" وت: "واێ تونیگ و نزیکی ماڵەیل لە یەکتر بوینە مدوو ئەوەگ ئاگرەگە وە تونی بڵاو بوود، و کەمەوبوین ئاو دەریاگە بویە هوکار ئەوەگ رەسین وە سەرچەوەی ئاو ئەرا کپەوکردنی سەخت بوود".

‏هیزگردن ئاگرەگە لە یەکیگ لە ئاوایەیل ئاوی هیزگردیە، کە وە ماڵەیل چووین ناسیانە و لەبان پایە چقیانە، و یەیش ماڵ چینیگ لە لاتترین مەردم وڵاتەگەس، فرەیگ لەوانە ناسنامە نەیرن و دانیشتگەیل رەسەنن.

‏"برناما" وەپای ئامارەیل نا فەرمی ئەرا ئەو کەسەیلە کە لە ناوەند فریاکەفتن وەختانە لە "ساندکان" ناو نویس کردنە، راگەیان تا ئیسە نزیکەی 445 کەس ئاوارە بوینە.

