ماربورگ.. دەرکەفتن ڤایرۆسیگ بکوش و ئاگاداری نەتەوەیی

شەفق نيوز- جنێڤ

ریخریاگ تەندروسی جیهانی، ئمڕوو شەممە، تویشهاتن نۆ کەس لە ئەسیوپیا وە ڤایرۆس ماربورگ توومار کرد، کە شایەت بکوش بوود، لە دویای دووپاتکردن لە وەزارەت تەندروسی ئەو دەوڵەت ئەفریقاییە.

ڤایرۆس ماربورگ یەکیگە لە رخدارترین مدووەیل بیماریە ناسیایەیل، کە بوودە مدوو بیمارییگ فرەجار بکوشە، وەگەرد تەو سەختیگ و سەرژان تیژیک و ژان دەمار، فرە لەو بیمارەیلە ژیان لە خوینوەربوین تیژیگ لە ماوەی یەک هەفتە وەخوەیان دوینن.

ریخریاگ سەروە نەتەوە یەکگرتگەیل ئویشێد: تا ئیسە هیچ دەرمانیگ ئەرا چارەسەری کارا یا واکسینیگ ئەرا ئەو بیمارییە نییە.

بڵاوبوین ئی بیماریە لە ئەسیوپیا یەکەمە لەی جویرە.

وەلێ فرە لە بیمارەیل لە دەوڵەتەیلیگ ترەک خوەرھەڵات ئەفریقا لای دویاییە هەس، کە تاقیکردن نشان کورد خود ئەو ڤایرۆسە بویە کە بویەسە مدوو بیماریەگە لە ناوچەی جينكا لە باشوور ئەسیوپیا.

ریخریاگ تەندروسی جیهانی تیمیگ لە پسپۆڕەیل ئەرا ناوچەگە کلکرد، ئەرا نواگیریکردن لە بڵاوبوین ئیجویرە تەویگ خوینوەربوین ڤایرۆس، وەگورەی بەیانامەیگ لە ئیوارەی دویەکە جمعە.