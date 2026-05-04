ئیمارات چەودیاریکردن 4 مووشەک ئیرانی لەبان خاکەگەی راگەیەنێد

وەزارەت وەرگری ئیمارات، رووژ دووشەممە، راگەیان کە چەودیاری 4 مووشەک ئیرانی لەبان خاکەگەی کردگە.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە میدیایەیل راگەیانن ئیماراتی بڵاوی کردنە وت: سێ لەو مووشەکەیلە وە سەرکەفتگی لەبان ئاوەیل هەرێمی دەوڵەتەگە وەگەردیان کریاگە رەفتار و یەکیگ ترەک لە دەریا کەفتەسە خوار.

دووپاتیش کر کە ئەو دەنگەیلە کە لە ناوچەیل جیاجیایگ لە دەوڵەتەگە شنەویانە لەئەنجام نواگیریکردن سەرکەفتگی ئەرا هەڕەشە ئاسمانییەیلە بوین.

وەزارەتەگە وتیش: بایەسە زانیارییەیل لە سەرچەوە فەرمییەیلیەوە وەربگرین و دۊاداچگن ئەرا راسیەیل بکریەێد، وەگەرد پابەندبوین وە گشت ریکارەیل بیوەیی گشتی لە وەخت رەسین نامە هوشدارییەیل.

وەرجەیە، ئیران چەن ناوەندیگ لە ئیمارات کردە ئامانج لە ماوەی جەنگەگە لەناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لە لاییگ و ئیران لە لاییگ ترەک کە لە کۆتایی مانگ شوبات / فێبرایەر گوزەشتە دەسوەپی کرد و لە مانگ نیسان / ئەپریل گوزەشتە کۆتایی هات.