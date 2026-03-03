ئیمارات نواگیریکردن 755 درۆن ئیرانی و ویرانکردن 172 مووشەک بالیستی راگەینێد

شەفەق نيوز- ئەبو زەبی

هیزە چەکدارەیل ئیمارات، ئمڕوو سێشەممە، نواگیریکردن 755 درۆن ئیرانی و ویرانکردن 8 مووشەک باڵدار، و وەخوارخستن 172 مووشەک بالیستی لە بڕ 186 مووشەک راگەیان کە لە زڵهاگ دەسکردن جەنگ تا ئیسە پەلامار وڵاتیان داگە.

عەمید روکن فرۆکەوان عەبدولناسر حەمیدی قسەکەر هیزە چەکدارەیل ئیمارات لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: تاوان دیریمن وەرگری لە ئاسایش خوەمان بکەیمن، و ئەمار ستراتیژی دیریمن بەس بکەێد ئەرا نواگیریکردن هەڕەشەیل ئاسمانی.

وتیش: 812 درۆن ئیرانی کریا دی، و 755 لەلییان نواگیری کریان، و 8 مووشەک باڵدار ئیرانی ویران کریا، وەگەرد ویرانکردن 172 مووشەک بالیستی لە بڕ 186 مووشەک پەلامار دەوڵەت دانە، و 13 لەلییان کەفتنە دەریا.

دووپاتیش کرد کە پەلامارەیل ئیران بوینە مدوو کوشیان 3 کەس و68 زەخمدار سووک، دیاری کرد کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی وەمەرم ئەو پەلامارەیلە رەفتار کردن کە زەرەدەیل کەمەو بوین.