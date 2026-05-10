ئیمارات نواگیریکردن دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان راگەینێد کە لە ئیرانەو وەشیانە

وەزارەت وەرگری ئیماراتی، رووژ یەکشەممە، راگەیان لە نواگیریکردن دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کە لە ئیرانەو وەشیانە.

ووەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئیماراتی سەرکەفتن لە نواگیریکردن دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، کە لە ئیرانەو وەشیانە.

دیاری کرد کە لە سەرەتای ئی پەلامارە ئیرانییە ئاشکرایەلە، وەرگرییە ئاسمانییەیل ئیماراتی نواگیریکردن بڕ 551 مووشەک بالیستی و 29 مووشەک کروز و 2265 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کردنە.

وتیش: بڕ گشتی زەخمدارەیل رەسیەسە 230 لە سەرەتای پەلامارە ئیرانییە ئاشکرایل کە کەسەیلیگ لە رەگەزنامەیل جیاواز لەناوی بوینە لەناویان ئیماراتی، میسری، سودانی، ئەسیوبی، فلیپینی، پاکستانی، ئیرانی، هیندی، بەنگلادیشی، سریلانکی، ئازەربایجانی، یەمەنی، ئۆگەندی، ئەریترێی، لوبنانی، ئەفغانی، بەحرەینی، دوڕگەیل قەمەر، تورکی، عراقی، نیپاڵی، نێجیری، عومانی، ئوردنی، فەلەستینی، جی هانی، ئەندەنووسی، سویدی، تونسی، مەغریبی و رووسی.

وەرجە کەمیگ، کوێت راگەیان لە رەفتارکردنی وەگەرد فڕۆکەیلیگ بێفڕۆکەوان کە لە ئیرانەو وەشیانە وەبی توومارکردن هیچ زەخمدارییگ.