ئیمارات ئامادەیی خوەی نیشان دەێد ئەرا بەشداری لە هێزیگ ناودەوڵەتی تا گەروو هورمز واز بکەێد

شەفەق نیوز - خوەرھەڵات ناوڕاس

رووژنامەی "فاینانشال تایمز" بەریتانی، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کرد کە ئیمارات دووپات کردگە وەبان ئامادەیی خوەی ئەرا بەشداری لە ناو هیزیگ دەریایی ناودەوڵەتی تا گەروو هورمز واز بکەن، ک لە وەخت دەسوەپیکردن جەنگەو کەفتیەسە ژیر دەسەڵات ئیران.

رووژنامەگە لە زوان سەرچەوەیل ئاگادار وت: وەرپرسەیل ئیماراتی و هاوپەیمانەیل خوەرئاوای خوەیان ئاگادار کردن کە ئامادەن بەشداری بکەن لە هیزیگ دەریایی فرە نەتەوە ئەرا وازکردن گەروو هورمز.

وەپەی راپۆرت رووژنامەگە، ئیمارات تەقەلا دەێد دەیان وڵات رازی بکەێد ئەرا دروسکردن هیز ئاسایش هورمز تا مقیەتی گەرووەگە بکەن لە پەلامارەیل ئیران و یاوەری کەشتییەیل بکەن.

ئیمارات لە هەر شوونیگ ترەک لە ناوچەگە، تەنانەت زیاتر لە ئیسرائیلیش، کەفتیەسە وەر پەلامارەیل ئیران.

شمارەیگ لە هاوپەیمانەیل ئەمریکا وتن: ئیرنگە تەمای کلکردن کەشتی نیەیرن، و داواکاری ترەمپ ئەرا پشتیوانی سەربازی رەد کردنە کە تواست ئی رێڕەوە واز بمینێد.

فەرەنسا دۊەکە پەنجشەمە وت: وەگەرد 35 وڵات قسیە کردگە ئەرا پەیاکردن هاوبەش و پێشنیار گرنگ.ئەرا وازکردن گەرووەگە، بەڵام تەنیا دویای وسیان جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران.

ئیران گەرووەگە بڕیە، لە وەختیگ وەرجە یە نزیکەی 20٪ نەفت و غاز جیهان وەپیەو رەد بویاد، و یەیش بویە مدوو بەرزەوبۊن نرخ وزە و زیاتربۊن کێشەی گرانی لە جیهان.

لە راپۆرتەگە هاتگە ک ئیمارات وەگەرد بەحرەین تەقەلا دەن بڕیاریگ لە ئەنجومەن ئاسایش نەتەوە یەکگرتگەیل دەربکەن تا ری وە هەر هیزیگ بیەێد لە بانان، بەڵام شایەت رووسیا و چین دژایەتی ئی گامە بکەن.

ئاژانس "رۆیتەرز" وەرجەیە وت: وڵاتەیل ئەندام لە ئەنجومەن ئاسایش دەسکردنە وە دانوسەنین لەبان بڕیارەیل مقیەتیکردن کەشتیوانی بازرگانی، ک لەناوی پڕۆژە بڕیاریگ بەحرەینی هەس ک ری دەێد "گشت رییگ خوازیاگ" وەکار بارێد.

وەرپرسیگ باڵای ئیماراتی هەفتەی گوزەشتە وت: ئیمارات هاتێ بچوودە ناو ئەو تەقەلایەیلو کە ئەمریکا سەرپەرشتی کەێد ئەرا مقیەتیکردن کەشتیوانی لە گەرووەگە، دویای ئەوەگ ئیران پەسا وە تەواوی ریەیلی بەسێد.

ئی گەرووە ئەرا ئابووری ئیمارات فرە گرنگە، چوینکە وڵاتەگەێین هەناردەکەر سەرەکی نەفتە و ناوەندیگ بازرگانی گەورەس، و ئیران چەن جاریگ پەلامار بەندەر ئیماراتی لە دەیشت کەنداو داگە کە لەناوی نەفت بار کریەێد.