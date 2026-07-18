لە ژير بار ئاڵووزییەیل.. دراو ئیرانی داوەزینيگ ميژوویی توومار کەێد و دۆلار رەسێدە نزیک 193 هەزار تومان

شەفەق نیوز - بەغداد/تاران

دۆلار ئەمریکی وەردەوامە لە بەرزەوبۊن لە بازاڕ ئازاد ئیرانی، تا ئمڕوو شەممە، بەرزترین ئاست خوەی لە ميژوو توومار بکەێد، دۊای ئەوەگ نرخەگەی لە وەربەس 192,800 تومان رەد بۊ، لە ژير بار وەردەوامی بەرزەوبۊن نرخ دراوەیل بیگانە وەگەرد بەرزەوبۊن تونی ئاڵووزییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.

دۆلار شمارەی پەیمانەیی وەرین خوەی لە چوارەم مانگ مەی گوزەشتە لە 190 هەزار تومان توومار کردۊد، وەرجە ئەوەگ ئمڕوو لە لەو ئاستە رەد بوود، لە وەختیگ ناوچەگە دووارەب وەشانن گورزەیل سەربازی ناوەین واشنتۆن و تاران وەخوەی دی.

هاوەخت وەگەرد بەرزەوبۊن دۆلار، دراوە بیگانەیل ترەک دەسکەفتەیل خوەیان دریژەو دان، کە نرخ پاوەند ئەستەرلینجی رەسیە 257,650 تومان، لە وەختیگ نرخ یۆرۆ لە وەربەس 219 هەزار تومان رەد بۊ.