لەوەر شکانن یاسایەیل.. سوپای پاسداران کەشتییەیلیگ بازرگانی کەنە ئامانج و دەسوەپبانیان نەێد لە گەروو هورمز

راگەیاننە ئیرانییەیل، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە سوپای پاسداران رێکارەیلیگ سەربازی و ئەمنی وەرانەور شمارەیگ لە کەشتییە بازرگانییەیل لە گەروو هورمز جیوەجی کردن، وە دەسپیچگ سەرپيچیکردنیان ئەرا یاسایەیل رەدبوین.

ئاژانس "فارس" ئیرانی نیمچە فەرمی وت: سوپای پاسداران دوو کەشتی بازرگانی کردنە ئامانج کە یاسایەیل شکاننە و تەقەلای رەدبوین لە گەرووەگەو دانە، وەگەرد پەلاماردان کەشتییگ سێیەم وە ناو (ئیڤۆریا)، کە هێمان لە وەرانوەر کەنارەیل ئیرانی گیرە.

لە وەرانوەر ئەوە، ئاژانس "تەسنیم" لە هیزە دەریاییە ئیرانییەیلەو دووپات کرد کە لەباوەت دەسناین وەبان دوو کەشتی و کیشانیان وەرەز کەنارەیل ئیرانی، هەردگ کەشتی (فرانشیسکا) و (ئیپامینۆدس) بوینەسە مدوو هەڕەشەکردن لە ئاسایش دەریایی.

هیزە دەریاییەیل سوپای پاسداران وتیش: هسزەیلیان لەڕۊ یاساییەو و وە شیوەیگ تون وەگەرد هەر ریکارەیلیگ رەفتار کەن کە یاسایەیل ئیرانی تایبەت وە جویلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز شکنن، و دووپات کرد کە دوو کەشتی وسانریانە و هاوریانە ئەرا ناو ئاوەیل ئیرانی دۊای شکانن یاسایەیل رەدبوین.