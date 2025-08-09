لە وڵاتیگ شمارەی مردن لە لەداڵگبوین زیاترە

شەفەق نیوز ــ ژاپۆن

شمارەی دانیشتگەیل ژاپۆن وە شیوەی وەرچەویگ هالەداوەزیان وە جویریگ کە شمارەی مردن دوو چەنە شمارەی لەداڵگبوینە.

وەپای ئامارەیل فەرمی، شمارەی دانشتگەیل ژاپۆن لە ساڵ 2024 زیاتر لە 900 هەزار كەس كەم كردیە، کە وە گەپترین داوەزیان ساڵانە دانرێد لە مێژووی هاوچەرخ وڵاتەگە لە ئەنجام کوو گشتی هاوڵاتیەیل یابانی رەسینەس ئەرا 120 ملیۆن كەس.

قەیران رێژەی دانشتگەیل هنای دروسبوی کە رێژەی زایین لەماوەی 126 ساڵ گوزەشتە ئەرا کەمترین ئاست خوەی داوزیایە، یەیش دویای ئەوەگ تەنیا 686 هەزار لەداڵگبوین لە ساڵیگ توومارکریا، لەوەختیگ زیاترلە ملیۆنیگ و 600 هەزار کەس مردنە.

سەرۆک وزیرەیل ژاپۆن، شیگێرو ئیشیبا، بارودۆخەگە وە "باریگ لەناكاو بێدەنگ" ناو برد بەڵین ریوشوین نوودا ئەرا گاڵداین خێزانەیل ئەرا وەچەخسن.