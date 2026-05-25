‏لەیەکەوداین و تەقینەوە.. رویداو پاسیگ لە بەرازیل 8 کەسێدە کەێدە قوربانی

2026-05-25T09:02:40+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەرازیل

‏وەلای کەمەو، ئمڕوو دووشەممە، 8 کەس گیان لەدەسدا وە مدوو لەیەکەوداین  پاسیگ وەرد بارهەڵگریگ لەبان ری  خێرا لە ویلایەت "میناس گیرایس" لە باشوور خوەرهەڵات بەرازیل، وەپای پۆلیس فیدڕاڵی.

‏پۆلیس بەرازیل  لە بەیاننامەیگ راگەیان، رویداوەگە لە ساعەتەیل سەرەتای شەوەکی رووژ یەکشەممە لەبان ری خێرای " بی ئار -251"رویدا، وەپای  "فرانس پرێس".

‏وتیش: "پاسەگە لەریگە بویە لە شار "ساو برناردۆ دو کامبو" لە ولایەت  "ساو پاولۆ" وەرەو شار "ئاراکاجۆ" لە ویلایەت 'سێرگیبی'، وەرجە ئەوەگ وەگەرد بارهەڵگرەگە لەیەکەوبیەن و پاسەگە بتەقێد".

