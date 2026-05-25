لەیەکەوداین و تەقینەوە.. رویداو پاسیگ لە بەرازیل 8 کەسێدە کەێدە قوربانی
شەفەق نیوز ـ بەرازیل
وەلای کەمەو، ئمڕوو دووشەممە، 8 کەس گیان لەدەسدا وە مدوو لەیەکەوداین پاسیگ وەرد بارهەڵگریگ لەبان ری خێرا لە ویلایەت "میناس گیرایس" لە باشوور خوەرهەڵات بەرازیل، وەپای پۆلیس فیدڕاڵی.
پۆلیس بەرازیل لە بەیاننامەیگ راگەیان، رویداوەگە لە ساعەتەیل سەرەتای شەوەکی رووژ یەکشەممە لەبان ری خێرای " بی ئار -251"رویدا، وەپای "فرانس پرێس".
وتیش: "پاسەگە لەریگە بویە لە شار "ساو برناردۆ دو کامبو" لە ولایەت "ساو پاولۆ" وەرەو شار "ئاراکاجۆ" لە ویلایەت 'سێرگیبی'، وەرجە ئەوەگ وەگەرد بارهەڵگرەگە لەیەکەوبیەن و پاسەگە بتەقێد".