‏لەیەکەوداین و تەقینەوە.. رویداو پاسیگ لە بەرازیل 8 کەسێدە کەێدە قوربانی

‏شەفەق نیوز ـ بەرازیل

‏وەلای کەمەو، ئمڕوو دووشەممە، 8 کەس گیان لەدەسدا وە مدوو لەیەکەوداین پاسیگ وەرد بارهەڵگریگ لەبان ری خێرا لە ویلایەت "میناس گیرایس" لە باشوور خوەرهەڵات بەرازیل، وەپای پۆلیس فیدڕاڵی.

‏پۆلیس بەرازیل لە بەیاننامەیگ راگەیان، رویداوەگە لە ساعەتەیل سەرەتای شەوەکی رووژ یەکشەممە لەبان ری خێرای " بی ئار -251"رویدا، وەپای "فرانس پرێس".

‏وتیش: "پاسەگە لەریگە بویە لە شار "ساو برناردۆ دو کامبو" لە ولایەت "ساو پاولۆ" وەرەو شار "ئاراکاجۆ" لە ویلایەت 'سێرگیبی'، وەرجە ئەوەگ وەگەرد بارهەڵگرەگە لەیەکەوبیەن و پاسەگە بتەقێد".

