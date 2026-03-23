‏لەیەکەوداین فڕۆکەیگ وەگەرد ماشینیگ فڕۆکەخانەیگ لە نیویۆرک بەسا (ڤیدیۆ)

‏لەیەکەوداین فڕۆکەیگ وەگەرد ماشینیگ فڕۆکەخانەیگ لە نیویۆرک بەسا (ڤیدیۆ)
2026-03-23T09:39:38+00:00

‏شەفەق نیوز - نیویۆرک

‏ڕاگەیانن ئەمریکی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەر دا لە لەیەکەوداین فڕۆکەیگ وەگەرد ماشینیگ ئاگرکپەوکردن کە بویە مدوو بەسانن وەختانە فڕۆکەخانەی لاگواردییا لە نیویۆرک.

‏وەپای راپۆرتەیل، فڕۆکەیگ سەر وە کۆمپانیاێ "کەنەدا ئێکسپرێس" لە جویڕ "CRJ-900" ک نزیکەی 100 سەرنشین وپی بوی، کێشا وە ماشینیگ ئاگرکپەوکردن لە فڕۆکەخانەی لاگواردییا لە شار نیویۆرک، کە هاتێ  ئەندامەیل تیمەیل رزگارکردن زەخمدار بویبن.

‏لە دویای ئی رویداوە، دەسەڵاتەیل بڕیار دان گەشتە ئاسمانییەیل ئەڕا ماوەیگ وەختانە بگۆڕن ئەڕا فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی "جۆن ئێف کێنیدی"، وەگەرد بەردەوام بویبن لێکوڵینەوەیل ئەڕا زانین چۆنیەتی رویدان  لەیەکەوداینەگە.

‏لەیەکەوداین فڕۆکەیگ وەگەرد ماشینیگ فڕۆکەخانەیگ لە نیویۆرک بەسا (ڤیدیۆ)

ڤیدیۆی 1

Shafaq Live
كوردى
كوردى
