لەیەکەوداین فڕۆکەیگ وەگەرد ماشینیگ فڕۆکەخانەیگ لە نیویۆرک بەسا (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز - نیویۆرک
ڕاگەیانن ئەمریکی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەر دا لە لەیەکەوداین فڕۆکەیگ وەگەرد ماشینیگ ئاگرکپەوکردن کە بویە مدوو بەسانن وەختانە فڕۆکەخانەی لاگواردییا لە نیویۆرک.
وەپای راپۆرتەیل، فڕۆکەیگ سەر وە کۆمپانیاێ "کەنەدا ئێکسپرێس" لە جویڕ "CRJ-900" ک نزیکەی 100 سەرنشین وپی بوی، کێشا وە ماشینیگ ئاگرکپەوکردن لە فڕۆکەخانەی لاگواردییا لە شار نیویۆرک، کە هاتێ ئەندامەیل تیمەیل رزگارکردن زەخمدار بویبن.
لە دویای ئی رویداوە، دەسەڵاتەیل بڕیار دان گەشتە ئاسمانییەیل ئەڕا ماوەیگ وەختانە بگۆڕن ئەڕا فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی "جۆن ئێف کێنیدی"، وەگەرد بەردەوام بویبن لێکوڵینەوەیل ئەڕا زانین چۆنیەتی رویدان لەیەکەوداینەگە.