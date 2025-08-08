گلەوخواردن ئاگرەیل.. باکوور لۆس ئانجلەس و ناوڕاس کالیفۆرنیا سزیەن
شەفەق نيوز/ لۆس ئانجلەس
ئاگر فراوانیگ لەناو دارستانەیل لە ناوچەیگ کویەیی لە باکوور شار لۆس ئانجلەس ئەمریکا هیز گرد، و زویوەزوی نیگەرانکەریگ بڵاو بوی، کە ناچار هەزاران لە دانیشتگەیل کرد ئەو ناوە چووڵ بکەن.
ئاگر "كانيون" نزیک ساعەت 1:30 دویای نیمەڕو رووژ یەکشەممە هیز گرد، و وەماوەی پەنج ساعەت رەسیە زیاتر لە 2.3 ميل چوارسویکە، وەقسەی خزمەتگوزارییەیل فریاکەفتن لە کەرت فينتورا.
دەسەڵاتەیل دووپات کردن کە تا ئیوارەی رووژ پەنجشەممە ئاگرەگە کۆنتڕوڵ نەکریا، و هەر وەروە خوەرھەڵات بڵاو بوی، لە سای کەشوهەوای سەختیگ لە گەرمی و هشکەساڵی.
ئەو ئاگرە لە ناوچەیگ لە باشوور دەریاچەی "پيرو" هیز گرد، کە کەفێدە ناو دارستان "لۆس بادريس"، و نزیکە لە دەریاچەی "كاستايك"، کە لە کانوون دویەم گوزەشتە کەفتە وەر ئاگر ویرانکەر "هيوز"، و نزیکەی 15 ميل چوارسویکە وە ماوەی شەش ساعەت سزان، و هیشت فەرمان و هوشداری چووڵکردن ئەرا زیاتر لە 50 هەزار کەس دریا.
لە ناوچەی لۆس ئانجلەس فەرمان چووڵکردن ئەرا نزیکەی 4,200 لە دانیشتگەیل دەرچگ، وەگەرد 1,400 بینا، لەوەختیگ هوشداری چووڵکردن ئەرا 12,500 کەس دەرچگ.
وتیش: ئەو ناوچەیلە کە بایەسە چووڵ بکریەن لە کەرت فينتورا مەردمیگ کەم هاناویان، کە 56 کەس لە ناوچەی سەیرانگەی دەورگرد پیرو دەرکریان.
وتیش: 250 ئەندام وەرگری شارستانی وەگەرد هیلیکۆپتەر و فرۆکەیل کپەوکردن کار کەن.
ئی ئاگرە لە وەختیگ تیەێد کە ویلایەت کالیفۆڕنیا ئاگر گەورەیگ ترەک وەخوەی دوینێد کە وە گەورەترین ئاگر لەی ساڵە دریەێدە قەڵەم، و هەڕەشەی سەدان ماڵ دەێد، و هەر وەردەوامە لە بڵاوبوین بی کۆنتڕۆڵکردن لەناو دارستان لۆس بادريس.
ئاگر "جيفورد" رەسیە 154 ميل چوارسویکە تا نیمەڕو پەنجشەممە، و ئاست کپەوکردنی لە 15% زیاتر نەوی.
ئەو ئاگرە دویای ئەوە هات کە چوار ئاگر بویچگ دانەو لوو یەکتری کە لە رووژ جمعەی گوزەشتەەو هیزگردنە.
ئەو ئاگرە تا ئیسە چوار کەس لەلای کەمەو زەخمدار کردگە، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروسی وەردەوامە.