‏گلەوخواران تەنگەی هورمز ئەرا جارانی خوەی.. چەودێری ئیرانی و گوزەر سنووردار ئەرا کەشتییەیل

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏قسەکەر وەناو بارەگای "خاتەم ئەلئەنبیا"ی ئیرانی، ئمڕوو شەممە، گلەوخواران بارودۆخ تەنگەی هورمز ئەرا شیوەی وەرینی راگەیان، و دووپاتکرد لە بان وەردەوامی دەسەڵات هێزە چەکدارەیل ئیران لە بان ئەو رێڕەو ئاوییە.

‏قسەکەرە سەربازییەگە وت: تەنگەی هورمز لە ژیر وەڕێوەبردن هێزە چەکدارەیل و چەودێرییگ تونی مینێدەو، دیاریکرد کە وەردەوامی ئی بارودۆخە بەسیاس وە پابەندنەوین ویلایەتە یەکگرتگەیل وە مسۆگەرکردن ئازادی هاتوچوو کەشتییەیل ئەرا ئیران.

‏وتیش: تەهران وەپای رەوت دانوستانەیل، رەزامەنی داس کە ری بەێدە چەن کەشتییگ وە "نیازپاکی" لە تەنگەگە گوزەر بکەن.

‏لە لایگ تر، ئیران ویلایەتە یەکگرتگەیل توومەتبار کرد وە "دووارە شکانن پەیمانەیل و وەردەوامی لە چەتەیی دەریایی".

