چیک لێکۆڵینەوە لە پەلاماريگ تێرۆریستی کەێد وەبان کارگەیگ چەک کە پەیوەندی وە ئیسرائیلەو دیرێد

شەفەق نیوز - پڕاگ

وەزیر ناوخوەی چیک لۆبۆمیر میتنار، ئمڕوو شەممە، راگەیان ک دەسەڵاتەیل وڵاتەگە لێکۆڵینەوە لە ئاگرکەفتنیگ کەن لە ناو کارگەیگ چەک ک گومان کریەێد "پەلاماریگ تێرۆریستی" بوود.

وەزیرەگە لە بان پۆڵتۆرم "ئێکس" نۊسا: "ئیمە لێکۆڵینەوە لە گشت ئەو زانیارییەیلە کەیمن ک هانە دەسمان"، وتیش: "نیشانەیلیگ هەس ک هاتێ ئی ئاگرکەفتنە پەلاماریگ تێرۆریستی بوود"، و دووپاتیش کرد ک "هیچ کەسیگ زەخمدار نەۊە".

ئاژانس خەوەر چیک "سی تی کای" وت: "کۆمپانیاگە باس لە پلانیگ کردۊد ئەرا دروسکردن درۆن وەگەرد کۆمپانیای 'ئێلبیت سیستەمز' ئیسرائیلی".

میدیای چیک راگەیان ک ئیمێڵیگ وە دەسیان رەسیە لە لایەنیگ ک وەرپرسیارێتی خوەی لە ئاگرکەفتن ناو "ناوەندیگ سەرەکی ئەرا دروسکردن چەک ئیسرائیلی" ئاشکرا کردگە، پۆلیس چیکیش لە بان "ئێکس" نۊسا: "ئیمە لێکۆڵینەوە لە راسی و دروست ئی زانیارییەیلە کەیمن".

کۆمپانیاگە ک تایبەتە وە گەشەپیدان و دروسکردن درۆن و کەرەستەیل ترەک سەربازی، لە بەیاننامەیگ وت: "ئاگر لە یەکقگ لە تەلارەیل کۆمپانیاگە لە 'باردۆبیتسە' کفتەسەو و ئیمە وەگەرد لێکۆڵەرەیل هاوکاری کەیمن".

تیمەیل وتن ک ئاگرەگە کۆگایگ تێک داگە و رەسیە ناو تەلاریگ ئیداری وەرجە ئەوەگ کۆنترۆڵ بوود.

وەرجە یەیش، ئی کۆمپانیا لە ئەوروپا کەفتۊدە وەر پەلامار؛ لە ساڵ 2024، مناڵیگ 13 ساڵان ئاگر وەردا بنکەی کۆمپانیای "ئێلبیت" لە سوید، هەر لەو ساڵە، تەقەمەنی لەو ناوچە نریایۊ، و دەسەییگ لایەنگر فەڵەستین چۊنە ناو شوونیگ بەریتانی سەر وە کۆمپانیای "ئێلبیت".

مارتینا تاوبێرۆڤا، قسەکەر وەناو "ئێڵ بی بی" لە ری تەلەفزیۆن فەرمی چیک وت: "کۆمپانیاگە هیچ وەختیگ دەس وە دروسکردن درۆن ئیسرائیلی نەکردگە، چۊن وەزارەت وەرگری کەمکردنەگە هەڵوەشانۊ".

لە وەرانوەر ئەوە "ئێڵ بی بی" درۆن ئەرا ئۆکرانیا دروس کەێد، ک لە ساڵ 2022 لەنوای جەنگ رووسیا وسیاس، وەلێ سەرۆک وەزیران ئاندرێ بابیش لە کۆنگرەییگ خەوەری هیچ قسەییگ نەیاشت لە باوەت ئەوەگ ئایا رووسیا دەسی لە ناو ئی پەلامارە هەس یا نە.

بابیش داوا لە کۆمپانیای چەکەیل کرد ک بیوەیی خوەیان قایمتر بکەن و وت: "ئی ناوەندەیلە مقیەتیی نەکریاۊن و ئەوانە ک ئاگرەگە وەشانننە وە پاچینەیل چۊنە بان تەیمانەگە".

وتیش: "ئەوان قازانج فرەیگ لە ناو ئی جەنگە کەن، ئەراوە بایەسە لەو پویلە ک پەیا کردنە، بیوەیی بنکەیل خوەیان دابین بکەن"، وتیش: ئەگەر ئی کارەیل ئەمنییە نەخەنە وەرچەو، هاتێ مووڵەتەیلیان بسیننەو.

حکومەت نەتەوەیی بابیش ک لە کانوون یەکەم گوزەیشتەو دەسەڵات گردیەسە دەس، هیچ دەسمیەتییگ سەربازی وە ئۆکرانیا نەیاس، وە پێچەوانەی حکومەت وەرین.

چیک ک ئەندام یەکێتی ئەوووپا و ناتۆس، هەمیشە یەکیگ بۊە لە وەهێزترین هاوپەیمانەیل ئیسرائیل لە ئەوروپا.