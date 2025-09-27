لەناو ژوور ئۆپراسیۆنەیل.. دویاترین وینەی نەسرولڵا وەرجە کوشتنی

شەفەق نيوز- بەيروت

راگەیانن حزبولڵای لوبنان، ئمڕوو شەممە، دویاترین وینە بڵاو کرد کە ئەرا سکرتێر گشتی حزبەگەی گریاس، وەگەرد یەکەمین ساڵیاد کوشتنی لە 27 ئەیلوول 2024.

وینەگە وەرجە کوشیانی لەناو ژوور ئۆپراسیۆنەیل گریاس، کە دویاترین چرکەیل ژیان نەسرولڵا بەڵگەسازی کەێد.

حەسەن نەسرولڵا وە گورزیگ ئاسمانی ئیسرائیل وەبان زاحیەی باشوور لە بەیروت کوشیا، کە لەناوی بومبەیلیگ قەڵغان شکن وەکار هاورد، کیشیان وە دەیان تۆن مەزەنە کریەێد.