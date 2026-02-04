لە یۆنان وە مدوو لەیەکەوداین بەلەمیگ پاسەوان کەنار دەریایی و بەلەمیگ کووچبەرەیل وەلای کەم 15 کەس گیان لەدەسدا
شەفەق نیوز - ئەسینا
دەسەڵاتدارەیل یۆنان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان وە مدوو لەیەکەوداین بەلەمیگ پاسەوان کەنار دەریایەیل و بەلەم ترەک کووچبەرەیل هەڵگردبوی 15 کەس گیان لەدەسدا لە نزیک دوورگەی "خیۆس".
پانتێلیس فرۆلیس، جێگر پارێزگار ناوچەگە، وە تەلەفزیۆن یۆنانی راگەیان: "تا ئیرنگە تەرم 15 کەس پەیاکریاس گشتیان کووچبەرن."
هاوکات دەسەی گشتیی پەخش بڵاویکرد: "25 کەس ئەر خەستەخانەی دوورگەگە کلکریانە، کە 11 مناڵ و دوو ئەفسەر پاسەوانی کەناراوەیل هاناویان."
وتیش، "دەسوەجی نەزانریاگە شمارەی ئەو کەسەیلە کە لەبان بەلەمە خێراگە بوین، ئۆپراسیۆن مینەکردن وەردەوامە ئەرا پەیاکردن کەسەیل بیسەروشوین".
دەزگا راگەیاننەیل یونانن ئاشکرایکردن ئەو دەیان کەسە لەبان بەلەم کووچبەرەیل بوین لە تورکیا وەرەو دورگەی خیۆس چگنە.
کەناڵ "سکای" بڵاوی کرد: "بەلەمیگ دەوریەی سەر وە پاسەوان کەناراوەیل ریگری لە بەلەمەگە کردیە و فەرمان دایە رێرەوەگەی ئاڵشت بکەێد دویایی لە بارودۆخ نادیاریگ لەیەکەودەن و بویەسە مدوو وەخوارکەفتن چەندین کەس ئەرا ناو دەریاگە".