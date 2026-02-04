‏لە یۆنان وە مدوو لەیەکەوداین بەلەمیگ پاسەوان کەنار دەریایی و بەلەمیگ کووچبەرەیل وەلای کەم 15 کەس گیان لەدەسدا

شەفەق نیوز - ئەسینا

‏دەسەڵاتدارەیل یۆنان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان وە مدوو لەیەکەوداین بەلەمیگ پاسەوان کەنار دەریایەیل و بەلەم ترەک کووچبەرەیل هەڵگردبوی 15 کەس گیان لەدەسدا لە نزیک دوورگەی   "خیۆس".

‏پانتێلیس فرۆلیس، جێگر پارێزگار ناوچەگە، وە تەلەفزیۆن یۆنانی راگەیان: "تا ئیرنگە  تەرم 15 کەس پەیاکریاس  گشتیان کووچبەرن."

‏هاوکات دەسەی گشتیی پەخش بڵاویکرد: "25 کەس ئەر خەستەخانەی  دوورگەگە کلکریانە، کە 11 مناڵ و دوو ئەفسەر پاسەوانی کەناراوەیل  هاناویان."

‏وتیش، "دەسوەجی نەزانریاگە شمارەی ئەو کەسەیلە کە لەبان بەلەمە خێراگە بوین، ئۆپراسیۆن مینەکردن وەردەوامە ئەرا پەیاکردن کەسەیل بیسەروشوین".

‏دەزگا راگەیاننەیل یونانن ئاشکرایکردن ئەو دەیان کەسە لەبان بەلەم کووچبەرەیل بوین لە تورکیا وەرەو دورگەی خیۆس چگنە.

‏کەناڵ "سکای" بڵاوی کرد: "بەلەمیگ دەوریەی سەر وە پاسەوان کەناراوەیل ریگری لە بەلەمەگە کردیە و فەرمان دایە رێرەوەگەی ئاڵشت بکەێد دویایی لە بارودۆخ نادیاریگ لەیەکەودەن و بویەسە مدوو وەخوارکەفتن چەندین کەس ئەرا ناو دەریاگە".

