لەڕی مەسقەتەو.. لاریجانی پەیامیگ ئەرا ئیرانیەیل وەرگرێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

سایت "ئەكسيۆس" ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد کە ئەمریکا چەن پەیامیگ لەڕی سەڵتەنەتی عومانەو ئەرا ئیران لەبان دانوسەنین ئەتۆمی کلکردیە.

سایتەگە لە زوان وەرپرسیگ ئەمریکی وت: کلکریای تایبەت ستیڤ ویتکۆف چەوی کەفتە وەتیر دەیشت عومان و چەن پەیامیگ لەبان دانوسەنین ئەتۆمی وەپی دا تا بەێدە ئیرانیەیل.

وتیش: وەزیر دەیشت عومان بەڵگەنامەیگ ئامادە کرد لەبان پەیوەندیی وەگەرد ویتکۆف، و پیشکەشی وە عەلی لاریجانی سکرتێر ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیران کرد، کە لە رووژ سێشەممەی گوزەشتە سەردان مەسقەت کرد.

لاریجانی لە دیاریگ لە تەلەڤزیۆن فەرمی ئیران دووپات کرد کە ئەو بەڵگەنامانە وەرگرد کە پەیامەیل ئەمریکا هاناویان، وەگورەی "ئەكسيۆس".