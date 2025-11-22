‏لە یەکەم گردەوبوینیان مەمدای ترهمپ وە "فاشیست" وەسف کرد

‏شەفەق نیوز- واشنتۆن

‏دیدار یەکەم ناوەین دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا و زۆهران مەمدانی سەرۆک هەڵوژێریاگ نیویۆرک، وەختیگ فرە راستگویانە وەخوەی دی لەبان دوژمنایەتی ناوبەینیان، وە تایبەت وە "فاشیست" ناوزەندکردن سەرۆک وەلایەن مەمدانییەوە.

‏هنای لە سەرۆک شارەوانی پرسیار کریا کە ئایا هێمان ترەمپ وە "فاشیست" زانێد جویر ئەوەگ لە گوزەشتە وەسفی کردبوی، مەمدانی دەسکردە جواوداین باوجی ترەمپ قسەگە وەپی بڕی و وت: " خاسە، وە سادەیی بووش بەڵێ، ئیە لە رووشنکردن ئاسانترە. من وەپیم ناخوەش نییە." لە کۆتایی مەمدانی وە "بەڵێ" جواودا.

‏ئەی ساتە وبان کەشوهەوا ئەرێنییەگەی کۆبوینەوەگە هات، کە ترەمپ وە "نایاب و فر بەرهەمدار" وەسفی کرد".

‏سەرۆک ئەمریکا، کە خوەی خەڵک نیویۆرکە، دووپاتکرد لەبان خواست هاوبەشیان ئەرا سەرکەفتن شارەگە باس لە پرسەیل جویر نیشتەجیبوین و تێچگ ژیان کرد.

‏هەمیش ترەمپ گرنگی کەم وە هەڕەشەیل وەرین لەبان بڕین بودجەی فیدراڵی لە نیویۆرکدا، وت: "چەوەڕێ کەم دەسمیەتی بیەم، نەک زەرەد وەپی بڕەسنم."

