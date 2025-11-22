لە یەکەم گردەوبوینیان مەمدای ترهمپ وە "فاشیست" وەسف کرد
شەفەق نیوز- واشنتۆن
دیدار یەکەم ناوەین دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا و زۆهران مەمدانی سەرۆک هەڵوژێریاگ نیویۆرک، وەختیگ فرە راستگویانە وەخوەی دی لەبان دوژمنایەتی ناوبەینیان، وە تایبەت وە "فاشیست" ناوزەندکردن سەرۆک وەلایەن مەمدانییەوە.
هنای لە سەرۆک شارەوانی پرسیار کریا کە ئایا هێمان ترەمپ وە "فاشیست" زانێد جویر ئەوەگ لە گوزەشتە وەسفی کردبوی، مەمدانی دەسکردە جواوداین باوجی ترەمپ قسەگە وەپی بڕی و وت: " خاسە، وە سادەیی بووش بەڵێ، ئیە لە رووشنکردن ئاسانترە. من وەپیم ناخوەش نییە." لە کۆتایی مەمدانی وە "بەڵێ" جواودا.
ئەی ساتە وبان کەشوهەوا ئەرێنییەگەی کۆبوینەوەگە هات، کە ترەمپ وە "نایاب و فر بەرهەمدار" وەسفی کرد".
سەرۆک ئەمریکا، کە خوەی خەڵک نیویۆرکە، دووپاتکرد لەبان خواست هاوبەشیان ئەرا سەرکەفتن شارەگە باس لە پرسەیل جویر نیشتەجیبوین و تێچگ ژیان کرد.
هەمیش ترەمپ گرنگی کەم وە هەڕەشەیل وەرین لەبان بڕین بودجەی فیدراڵی لە نیویۆرکدا، وت: "چەوەڕێ کەم دەسمیەتی بیەم، نەک زەرەد وەپی بڕەسنم."