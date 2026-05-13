لە مەیدان.. حزبولڵا هیزە ئیسرائیلیەیل لە باشوور کەێدە ئامانج و فیکەی هوشداری لە جەلیل کوتێد
شەفەق نیوز - قودس
حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو چوارشەممە، پەلامارەیلیگ وەشان کە هیزە ئیسرائیلییە جیگیربویەیل لە باشوور لوبنان کردە ئامانج، لە سای بەرزەوبوین ئاڵووزییەیل لە ئەنجام شکانن وسانن تەقەکردن لەناوەین هەردوگ لایەن.
وەپای میدیایەیل راگەیانن عیبری لە سوپای ئیسرائیلیەو وتن: حزبەگە لە سەعاتەیل گوزەشتە مووشەکەیلیگ وەشانیە کە کەفتنەسە نزیک سەربازە ئیسرائیلییە ئامادەبویەیل لە باشوور لوبنان وەبی توومارکردن زەخمداری، و ریگریکردن لە ئامانجیگ ئاسمانی "دوژمنکارانە" لەبان ئەو هیزەیلە.
لەی باوەتەو بەرەی ناوخۆیی ئیسرائیلی خەوەر کە فیکەی هوشداری لە ناوچەی "ئەڤیڤیم" لە جەلیل بانین کوتیا دانە دۊای دزەکردن فرۆکەیگ بێفڕۆکەوان "دوژمنکارانە"، وەبی وردەکارییەیل زیاتر.